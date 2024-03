"Catania, sei la mia priorità": Pelligra conferma il suo impegno tra investimenti e nuovi assetti

Il patron del Catania Ross Pelligra decide di parlare alla stampa e alla città dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Rimini e l'accesso alla finale. Il presidente rossazzurro ha affrontato diversi argomenti, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa al Massimino. Pelligra ha confermato il proprio impegno per il rilancio calcistico di Catania, promettendo altri investimenti e soffermandosi molto sul tema delle strutture ma anche sulla necessità di rinforzare l'assetto dirigenziale. Inoltre si è soffermato ad analizzare la stagione sin qui disputata.

Il primo obiettivo rimane la squadra

"Il nostro obiettivo numero uno sulla città è quello della squadra di calcio - ha spiegato Ross Pelligra -, sicuramente abbiamo la possibilità di fare investimenti anche su altri fronti, ma non sono la nostra priorità. Il nostro intento numero uno è lavorare sul Catania Fooball Club. Stiamo per introdurre nel CdA del Catania due nuovi membri, deve sempre esserci un clima sfidante all'interno del club. Saranno due dirigenti con cui potremo crescere, che non abbassano la testa ma possono dire la loro per permetterci di alzare l'asticella. Investire nella Sampdoria? Non c'è niente di vero. Noi vogliamo che il Catania vinca sempre. Sono contento riguardo ai progressi che abbiamo fatto a gennaio, abbiamo messo le basi anche per il futuro e sono convinto che sarà radioso. Ringrazio i tifosi per la loro partecipazione, sempre straordinaria".

Su Torre del Grifo ancora incertezza

Il dialogo con la città. "Prendere decisioni e parlare sono due cose diverse. Noi abbiamo lavorato tantissimo quest'anno. Siamo sempre pronti a fare prima i fatti e poi parlare. Ma per noi è più importante fare, piuttosto che perderci in chiacchiere". Sul centro sportivo. "C'è interesse da parte nostra per Torre del Grifo ma anche qualche dubbio, sicuramente per lo sviluppo del club è importante lavorare sulle strutture. Non sono convinto di questo investimento, bisognerebbe lavorarci molto perché al momento il centro sportivo di Mascalucia versa in uno stato di abbandono. Tra l'altro logisticamente si trova fuori dalla città. Bisognerà aspettare un po' di tempo ma è nei nostri piani investire su un centro sportivo all'avanguardia e lo avremo presto. Noi guardiamo al bicchiere mezzo pieno, pensiamo alle strutture che abbiamo oggi a disposizione, ci sono club che anche in serie maggiori non hanno determinate disponibilità. Noi comunque siamo sul pezzo. Oggi sarebbe più semplice costruire un nuovo centro sportivo, più vicino alla città: lo dico da esperto del settore, ma questa è una mia valutazione, altre ne stiamo facendo perchè è giusto analizzare ogni aspetto".

L'affare Termini Imerese

Gli altri investimenti. "Termini Imerese è un affare che ci interessa, ci sono discussioni in atto e anche valutazioni che stiamo facendo per decidere se mettere il punto esclamativo sulla vicenda. Ci tengo a precisare che il Catania per noi è una priorità assoluta, come detto prima". Il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi. "Bisogna aspettare, siamo nati ancora poco tempo fa e stiamo lavorando tantissimo, non solo sulla prima squadra, stiamo facendo delle valutazioni trasversali anche su altri settori della società, come giovanili, calcio femminile e altro. Ho sempre seguito la squadra, anche da lontano, la città mi è entrata nel cuore e il calcio mi piace tanto, sono tifoso di questa squadra".

"Castellini? Vogliamo tenerlo"

L'exploit di Castellini e il suo futuro. "Vedere un giovane emergere in prima squadra è meraviglioso, anche per questo punto molto sul nostro settore giovanile. Spero che Castellini possa continuare così, noi vogliamo tenerlo con noi e comprarne anche altri". Il lavoro fatto quest'anno. "I risultati non sono sempre stati esaltanti, siamo comunque ottimisti, a maggior ragione dopo il risultato di mercoledì. All'inizio di questa stagione abbiamo lavorato pensando di accrescere l'esperienza all'interno dell'organico rossazzurro. Mi avevano detto che la Serie C era difficilissima, noi comunque siamo qui per un progetto a lungo raggio, programmando negli anni. Era necessario apportare delle modifiche per essere competitivi".

Il futuro di Grella

Gli altri club di Pelligra e il futuro di Grella. "Al Catania non cambierà niente, Grella farà parte del CdA di un altro club di mia proprietà, il Perth Glory. Bresciano ha avuto un ruolo importante nella trattativa per l'acquisizione. Il lavoro di Grella proseguirà normalmente. Questo club ha una sua struttura funzionale, è una realtà separata dalle altre e con un suo budget da spendere".

Sinergie con i paesi arabi

Gli investimenti nei paesi arabi. "Non servono al Catania gli investimenti da parte degli arabi, ma sarebbe interessante creare sinergie, questo avrebbe un significato importante. Vedremo in futuro cosa verrà fuori, questa è ancora una fase iniziale". Sullo sponsor tecnico dei rossazzurri il vice-presidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, ha spiegato che sono in corso valutazioni sul futuro, ci sono valutazioni in corso in tal senso e saranno prese le giuste decisioni, quelle più vantaggiose per gli etnei. Inoltre ha ribadito quanto detto da Pelligra sulle strutture sportive, esaltando la possibilità di lavorare al Cibalino con la prima squadra, accanto lo stadio principale in cui vengono disputate le partite in casa.

