Il Catania si rilancia, finale di Coppa e playoff all'orizzonte: è la svolta?

La battaglia di ieri al Massimino vinta dal Catania davanti ad un pubblico straordinario per passione, trasporto e presenza in massa, ha rilanciato il sodalizio etneo. Il raggiungimento della finale di Coppa Italia Serie C ha dato ai rossazzurri un senso importante al resto della stagione, da affrontare con il piglio giusto per provare a vincere la finale, nel doppio confronto con il Padova, e avvicinarsi nella maniera migliore possibile ai playoff. L'approdo in finale del Padova, secondo in graduatoria nel proprio girone di Serie C e con un buon vantaggio sulla quarta, ha spianato la strada al Catania che dovrà evitare i playout nel girone C e incrociare le dita per entrare negli spareggi promozione dagli ottavi, un privilegio possibile proprio grazie alla Coppa di categoria.

Il giusto atteggiamento

La sfida al Rimini aveva un valore molto particolare su più fronti. Innanzitutto bisognava mettere da parte l'amarezza per il match perso sabato a Taranto, bisognava combattere per dimostrare di essere vivi e di avere potenziale da esprimere ancora nella stagione 2023/2024, sarebbe stato un suicidio calcistico infatti dover pensare di archiviare così l'annata in corso. Una finale di Champions, doveva essere interpretata così ed è andata proprio in questo modo: c'è stata tensione, ci sono stati gli episodi e c'è stato il mordente.

Il salto di qualità dei calciatori

Da alcuni calciatori, in particolare, ci si aspettava un salto di qualità che è effettivamente arrivato: Sturaro ha preso per mano la squadra, trascinando i compagni con la propria grinta e una voglia - una fame - che è stata d'esempio per tutti. Grandi meriti per il giovane Castellini, autore di un altro gol da antologia, con il piede "debole" e con quella determinazione straordinaria che ha fatto sì che il suo rapporto con la città diventasse in questi mesi indissolubile. Bene hanno fatto molti altri, da Bouah a Monaco, da Tello a Di Carmine, che ha lottato come un forsennato guadagnando falli preziosi per spezzare il gioco nei momenti topici della gara. Anche Cicerelli merita una menzione a parte, la sua qualità è evidente e sta riuscendo a mantenere i propri standard elevati nel tempo. Su questi interpreti si poggiano e non poco le sorti del Catania quest'anno, con gli altri elementi dell'organico che non rappresentano comparse, perché hanno loro devono avere un ruolo fondamentale in questa rincorsa.

Pubblico delle grandi occasioni

Il pubblico è stato il valore aggiunto di questo appuntamento, sarà banale ma se ieri sera il Catania è finito sulle pagine della cronaca sportiva nazionale è stato in primis perché il suo bacino per questa categoria è completamente fuori quota. Impressionanti i tifosi rossazzurri, una carica di adrenalina ma anche elemento di pressione che deve diventare uno strumento per vincere le partite, non per perdere terreno. E in tal senso, tornando ai temi di Coppa, il fatto che il doppio confronto con il Padova preveda il ritorno tra le mura amiche aumenta le aspettative di vittoria finale.

Invertire la rotta in campionato

Vincere la competizione è adesso un obiettivo, alzare un trofeo stravolgerebbe l'inerzia di una stagione che è stata fino ad oggi storta per le tante battute d'arresto che ci sono state. Tutto si può ancora capovolgere. Bisognerà in queste settimane far crescere l'intesa tra i giocatori, migliorare tatticamente e lavorare molto sulla tenuta fisica, soprattutto degli elementi più fragili sotto questo punto di vista. Intanto ci si gode questo traguardo, ad oggi era la partita della vita. Catania spera che ne arrivino presto altre e che abbiano lo stesso esito.