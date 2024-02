Un punto per il Catania a Foggia, gli etnei resistono allo Zaccheria: 1-1 in dieci uomini

Pari e patta tra Foggia e Catania. Allo Zaccheria la sfida tra rossoneri e rossazzurri termina 1-1. Etnei in vantaggio con Rapisarda al 20', i satanelli recuperano il risultato al 33' con Santaniello. Pesa nell'economia del match l'espulsione per doppia ammonizione di Haveri che inguenuamente si fa mandare fuori dal campo. I ragazzi di Lucarelli resistono fino alla fine, il pressing dei pugliesi non produce pericoli clamorosi per la porta di Albertoni. Un punto che smuove la classifica ma che non appaga appieno. Importante comunque non aver perso. Adesso, martedì, il recupero della partita con il Picerno.

Pronti via e subito il Foggia in avanti. Al 3' grande chance in ripartenza con Millico che sulla sinistra s'invola per poi accentrarsi e tirare di destro, tutto facile comunque per Albertoni. Poco dopo ancora Millico pericoloso dopo una bella azione personale condotta sulla fascia, anche stavolta il tiro non ha fortuna e il pallone finisce fuori. I padroni di casa sono più vivaci, Catania timido. Al 16' colpo di testa di Tenkorang nel cuore dell'area piccola su cross del solito Millico. I rossazzurri si affacciano dalle parti dell'area foggiana tre minuti più tardi con Rapisarda che viene murato sul tentativo da calcio d'angolo, poi Kontek spara alto. Gli etnei prendono coraggio e al 20' passano in vantaggio: Haveri serve Castellini in sovrapposizione sulla fascia mancina, il suo cross arriva a Peralta il cui tiro viene deviato, sul pallone c'è Rapisarda, col mancino l'esterno catanese beffa Perina per lo 0-1. La reazione del Foggia è immediata. Prima ci prova Tascone, ma il suo tiro viene deviato in angolo, poi - al 33' - Santaniello riesce a pareggiare tirando alle spalle di Albertoni sul secondo palo. Nella circostanza copertura troppo blanda da parte di Zammarini e Di Carmine. Al 45' cambia la partita: ingenuità di Haveri che, ammonito, fa un brutto fallo ai danni di Tonin subendo il doppio giallo e la conseguente espulsione. Il primo tempo si chiude con una conclusione imprecisa dei padroni di casa.

La ripresa si apre con un cambio in casa rossazzurra a centrocampo, Tello fa il suo esordio in campo al posto di Peralta. Etnei in campo con il 4-3-2. Al 54' Salines sfiora l'incrocio dei pali, Foggia pericoloso. Un minuto dopo finisce la partita di Zammarini, costretto a lasciare il rettangolo di gioco per infortunio, Welbeck prende il suo posto. Continua la girandola di cambi, il Catania tiene il risultato in bilico. Fase finale di gara in forcing per i satanelli, tanti tentativi di inserimento ma i difensori fanno buona guardia fino al triplice fischio finale. Il Catania porta a casa un punto, la sfida termina 1-1.

FOGGIA-CATANIA 1-1 20′ Rapisarda, 33′ Santaniello

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines (74′ Vezzoni), Riccardi (79′ Ercolani), Carillo, Rizzo; Tenkorang (80′ Odjer), Marino (74′ Rolando), Tascone; Tonin (89′ Gagliano), Santaniello, Millico. A disp.: Nobile, De Simone, Silvestro, Castaldi, Antonacci, Papazov, Martini, Embalo, Brancato, Manneh. All.: Cudini

CATANIA (3-4-1-2): Albertoni; Monaco, Kontek, Castellini; Rapisarda, Zammarini (54′ Welbeck), Quaini (86′ Bouah), Haveri; Peralta (45′ Tello); Di Carmine (86′ Costantino), Chiarella (73′ Cicerelli). A disp.: Furlan, Donato, Curado, Chiricò. All.: Lucarelli

ARBITRO: Abdoulaye Diop (Treviglio)

Assistenti: Matteo Paggiola (Legnago) e Marco Giudice (Frosinone)

Quarto ufficiale: Luca Cherchi (Carbonia)

AMMONITI: Haveri, Carillo, Marino, Rapisarda, Tello

ESPULSI: Haveri (doppia ammonizione

NOTE: Angoli 7-3

Recupero 2' pt - 6′ st

.