Il Catania Beach Soccer vince la Coppa Italia, grande gioia rossazzurra

Estasi rossazzurra: 3-1 al Pisa. Così il Catania Beach Soccer mette in bacheca la sua sesta Coppa Italia Aon e riscatta la sconfitta in Supercoppa subita proprio ad opera della compagine toscana.

A decidere la finale 2023 disputatasi nel tardo pomeriggio di oggi a Vasto le marcature di Percia Montani, Be Martins e Giordani. Grande soddisfazione per il presidente Giuseppe Bosco. La compagine catanese ha dedicato al direttore Santo Palma, prematuramente scomparso nei giorni scorsi, questo ennesimo successo conseguito.