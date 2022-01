Catania-Catanzaro, probabili formazioni: Lorenzini subito convocato, out Pinto

Serie C Girone C

Il Catania ospita il Catanzaro dell'ex Maldonado. Anche Welbeck in forza ai giallorossi. Baldini convoca subito il nuovo arrivato Lorenzini, da capire se avrà bisogno di un minimo di ambientamento. Fuori invece dai convocati Piccolo e Pinto. Nel 4-3-3 del tecnico di Massa, a sinistra dovrebbe quindi andarer Zanchi, mentre a destra Albertini ha ormai preso l'eredità lasciata da Calapai, andato al Crotone. Centrali Monteagudo, Ercolani, da capire se Lorenzini verrà gettato subito nella mischia. Il centrale è arrivato in settimana dalla Turris per dare manforte a un reparto sin qui vero e proprio anello debole della squadra.

Biondi scalpita per una nuova chance in attacco dal primo minuto, intoccabili Moro e Russini. In mezzo al campo torna Rosaia dopo aver scontato la squalifica. Moro e Russini intoccabili in attacco.

PROBABILE FORMAZIONE CATANIA-CATANZARO

Catania (4-3-3): Stancampiano, Albertini, Ercolani (Lorenzini), Monteagudo, Zanchi, Provenzano, Rosaia, Greco, Russini, Moro, Biondi (Russotto)