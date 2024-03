Catania: in campo la noia, fair play prima della partita

Episodio di fair play a Catania. Non si tratta di un episodio di campo, ma comunque di un gesto di sportività e collaborazione che merita di essere elogiato. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il Potenza ha avuto bisogno di supporto logistico avendo avuto difficoltà ad arrivare allo stadio Massimino con il proprio pullman per il match che doveva iniziare alle 16:15. Il club etneo quindi, per agevolare l'arrivo e garantire il regolare svolgimento della partita, ha messo a disposizione il proprio mezzo. Ad ogni modo, nonostante le difficoltà riscontrate, non è stato necessario l'uso della vettura. L'inizio della gara, comunque, è stato posticipato alle 16:45.

Il gesto non è passato inosservato. I lucani, infatti, hanno fortemente apprezzato il modus operandi dell'entourage rossazzurro. "Questo gesto di solidarietà e collaborazione sottolinea il vero spirito dello sport, che va al di là della competizione sul campo - si legge in una nota della società potentina -. Potenza Calcio ringrazia, ancora una volta, la società Catania Fc per la generosa dimostrazione di solidarietà e sportività".