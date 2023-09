Catania Fc, grande delusione: Foggia cinico, vince 0-2 al Massimino

I fischi impietosi dei tifosi rossazzurri sono la cartina (negativa) del monday night catanese. Il Catania, impegnato nel match valido per la quinta giornata di Serie C girone C con il Foggia, soccombe al Massimino per 0-2 contro un avversario cinico e tatticamente perfetto. I satanelli sanno soffrire e decidere la sfida nella ripresa con due reti, di Marino e Tonin, che annientano un avversario sterile in attacco e in debito d'ossigeno. Seconda partita consecutiva senza goal all'attivo per la squadra dell'elefante dopo il pareggio di Monopoli.

Le due squadre, tra infortuni e impegni ravvicinati, mischiano le carte. Luca Tabbiani cambia volto al suo Catania, riproponendo Quaini al centro della difesa al posto di Silvestri; Ladinetti ancora a centrocampo con ai lati Rocca e Deli mentre davanti c'è Sarao con Chiricò e Bocic. Per il Foggia emergenza in attacco. Proposta una difesa a quattro, davanti ci sono Peralta, Embalo e Tonin.

Primo tempo equilibrato, intenso ma privo di grosse occasioni ambo i lati. Al 14' Rocca spreca sull'assist al bacio di Castellini dalla destra, facendosi parare il tiro da Nobile. Poco dopo il Foggia si affaccia dalle parti di Livieri che non rischia nulla sulla conclusione di Peralta. Sono i padroni di casa a fare la partita e produrre gioco, ma i satanelli pugliesi sono ben messi in campo e cercano di far male in ripartenza. In sostanza le due squadre si annullano a vicenda.

La ripresa si apre con il cambio del portiere in casa rossazzurra. Livieri non sta bene, Bethers lo sostituisce. Il secondo tempo segue tecnicamente e tatticamente lo stesso canovaccio del primo. Girandola di cambi che rimescola le carte in tavola. Il Catania da l'idea di essere in riserva dal punto di vista delle energie col passare dei minuti, mentre gli ospiti provano a far quadrato e creare i presupposti per portare via dal Massimino punti pesanti. Al 57' si fa male anche Garattoni, sostituito per il Foggia da Antonacci. Gli infortuni si susseguono, al 62' out pure Marzupio dopo un fallo commesso ai danni di un avversario, lascia il posto a Papazov. L'ingresso di Zammarini da al Catania maggiore verve in fase offensiva con i propri inserimenti, manca però l'ultimo passaggio prima di andare a tirare. Al 66' Chiricò si accentra dalla destra e sgancia il tiro a giro: pallone che si stampa sulla traversa, poi spazzato in corner. Ma a passare è il Foggia, al 73': il Catania non pressa al limite dell'area, Marino tira dal limite e sorprende Bethers mettendo a segno la rete dello 0-1. Al minuto 84' grande possibilità per Chiricò su calcio di punizione, palla indirizzata nel sette alla sinistra del portiere avversario che si esalta e para. A tre minuti dal 90' ancora Chiricò con il Catania in forcing: tiro all'interno dell'area, ancora Nobile a chiudere la saracinesca. Concessi 6' di recupero. Al 92' Castellini prova dalla distanza con un destro rasoterra che si perde a fil di palo. Pressione finale degli etnei, il risultato alla fine però sorride al Foggia che raddoppia al 95' con Tonin che approfitta di una dormita di Curado e Bethers che bisticciano su chi deve andare a spazzare la sfera nella propria area, favorendo l'inserimento dell'attaccante dei pugliesi.

CATANIA-FOGGIA 0-2 73' Marino, 95' Tonin

CATANIA (4-3-3): Livieri 6 (dal 46' Bethers 5); Castellini 6, Quaini 6, Curado 5.5, Mazzotta 6; Rocca 6, Ladinetti 5.5 (dal 77' De Luca sv), Deli 5.5 (dal 54' Zammarini 6); Chiricò 5.5, Sarao 5 (dal 54' Di Carmine 5.5), Bocic 5.5 (dal 65' Marsura 5.5). A disp.: Boauh, Lorenzini, Maffei, Silvestri. All.: Tabbiani 5

FOGGIA (4-3-2-1): Nobile 7; Garattoni 6 (dal 57' Antonacci 6), Marzupio 6 (dal 62' Papazov), Carillo 6, Salines 6.5; Martini 6, Marino 7.5 (dal 74' Vezzoni 6), Di Noia 6.5; Peralta 6 (dal 74' Schenetti 6), Embalo 6 (dal 74' Idrissou 6); Tonin 6.5. A disp.: De Simone, Domingo, Vacca, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Rossi, Rizzo. All: Cudini 6

ARBITRO: Mario Perri (Roma 1)

Assistenti: Giorgio Ravera (Lodi) e Mattia Regattieri (Finale Emilia)

Quarto ufficiale: Luigi Catanoso (Reggio Calabria)

AMMONITI: Bocic, Marzupio, Quaini, Nobile, Schenetti

NOTE:

Angoli 9-1

Recupero 3'-6'