Catania Fc, Grella: "Mancano 3 calciatori che arriveranno, sullo stadio..."

Il vice presidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, ha parlato nella sala meeting dell’hotel Esperia a Zafferana Etnea, sede del ritiro pre-campionato della squadra. Tanti i temi affrontati dal dirigente catanese, interpellato oltre che sul mercato, anche sulla vicenda che riguarda l'esternalizzazione della gestione dello stadio "Angelo Massimino". Per l'occasione è stato annunciato anche il ritorno di Francesco Lodi nel club, con un ruolo diverso da quello del calciatore.

"Il ritiro è partito bene e c'è buona competizione in allenamento - ha esordito Grella -. Il tecnico sta plasmando la squadra. Mancano 3 giocatori che arriveranno. Prenderemo un attaccante forte ma funzionale alle caratteristiche del nostro mister. Io spenderò la cifra che mi ha dato Pelligra e non un euro in più. Investiremo sui ragazzi siciliani in futuro".

Sullo stadio e sul centro sportivo. "L'intenzione è quella di trovare le dinamiche e il peso giusto per la gestione. Ci sono impegni importanti. La società deve fare le analisi appropriate considerando anche che chi ha gestito prima di noi ha faticato per tenerlo a un certo livello. Vogliamo avere un numero importante di campi per le nostre squadre. Tutto questo comporta un grande investimento. Stiamo cercando un sito idoneo per un centro sportivo - prosegue il dirigente rossazzurro -, ma ci vuole tempo: se sbagli non puoi tornare indietro".

"Per gli allenamenti utilizzeremo lo stadio Massimino e pure il Cibalino: sono adatti alle nostre esigenze. Relativamente agli abbonamenti posso dire che siamo vicini alla presentazione. Vogliamo capire bene il numero dei posti - ha concluso Grella -. Mi auguro che a breve arriveranno le risposte ma noi siamo pronti".