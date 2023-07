Catania Fc, modifiche al logo dei rossazzurri

Un precampionato intenso quello del Catania Fc che, tra l'inizio del ritiro che porterà la squadra all'inizio della stagione del ritorno tra i professionisti in Serie C e il mercato ancora in fermento, si adopera anche sul fronte della comunicazione e dell'immagine, apportando alcune modifiche al logo del club (in foto di copertina di quest'articolo). Caricato ieri sui canali social, il marchio "restaurato" non presenta più la scritta 1946 e si percepisce anche un leggerissimo cambio cromatico. Una scelta commentata dai tifosi, alcuni dei quali hanno accolto con favore l'iniziativa ricordando la presenza di una squadra cittadina già dal 1929. Continua incessantemente il lavoro della dirigenza su impulso della proprietà, desiderosa di investire ancora per raggiungere l'obiettivo di rilanciare fino alla Serie A la città dell'elefante e meticolosa su ogni dettaglio dell'attività quotidiana.