Catania Fc, per Pantanelli ritorno ma con ruolo inedito

Il Catania chiama a rapporto una vecchia gloria della storia rossazzurra. La dirigenza etnea, come già fatto lo scorso anno, vuole puntare forte sul senso di appartenenza, sul legame forte che deve istaurarsi tra chi fa parte del progetto e la maglia per conseguire importanti successi e per questo, oltre a puntare su alcuni calciatori catanesi di nascita ha anche cercato di riportare "a casa" alcuni ex che hanno sposato la causa in passato. Nell'organigramma della prossima stagione ci sarà spazio per Armando Pantanelli.

Il ruolo di team manager affidato a Marco Biagianti lo scorso anno dovrebbe infatti essere ricoperto dall'ex estremo difensore, in rossazzurro tra Serie A e cadetteria. Due stagioni fa Pantanelli ha lavorato nel Catania in qualità di preparatore dei portieri. Biagianti, fresco di abilitazione per allenare, dovrebbe cimentarsi in questa nuova avventura con il settore giovanile.