Catania Fc, sconfitta nel test con il Ragusa: 1-4

Volge al termine il quarto allenamento congiunto stagionale per il Catania che è sceso in campo contro il Ragusa, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Gli iblei, ospitati a Ragalna, hanno calato il poker e battuto 4-1 i rossazzurri.

Nel primo tempo i rossazzurri soffrono molto in primis al centro del campo. Al 4’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Manservigi sblocca il match con un tiro al volo da fuori area. Appena 4 minuti più tardi c'è il raddoppio ragusano con una conclusione dalla lunga distanza di Maltese, un ex delle giovanili del Catania. Gli etnei sembrano provare a concretizzare anche se risultano poco incisivi e alla fine della prima frazione tutto resta invariato. Nella ripresa si respira più dinamicità. Nonostante qualche tentativo più pericoloso al minuto 63 il Catania perde palla in difesa e Azzara sigla il tris.

I rossazzurri ci provano e Maffei viene atterrato in area: calcio di rigore concesso ai rossazzurri trasformato da De Luca al 67’. Il Catania così accorcia le distanze. Gli spazi concessi agli avversari sono comunque troppi e Manfrè alla fine segna il penalty, arrivato per un fallo di Lorenzini.

Non era una competizione ufficiale ma le gambe dei catanesi sono risultate ancora pesanti: c'è tanto lavoro da fare e il gruppo deve ancora completarsi e amalgamarsi. Bisogna quindi sfruttare al massimo tutto il tempo rimanente da qui all'inizio del campionato, previsto per giorno 1 settembre al "Massimino" contro il Crotone.

Al termine dell’allenamento il centrocampista del Catania, Giuseppe Rizzo, parla ai microfoni dei giornalisti.

“Ai tifosi dico di venire in massa allo stadio perché ci divertiremo insieme. È una grandissima emozione ripartire con questi colori. Sono molto contento di essere rimasto. Non vedo l’ora che inizi la stagione ed essere capitano di questa squadra è incredibile. Lo scorso anno sono stato il vice, speriamo di fare bene. Sulla gara odierna? Perdere non è mai bello ma si deve tenere in considerazione il fatto che ci sono tanti ragazzi nuovi. Il mister lavora su concetti differenti e ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato. Crotone? Giocheremo davanti ai nostri tifosi, servirà una grande partita. Il tecnico mi sta provando in posizione di play, lo stesso vale per Ladinetti. Oggi abbiamo cercato di mettere in pratica i movimenti su cui il mister chiede di lavorare. Alcune cose sono riuscite e altre meno: non siamo riusciti a sviluppare in modo ottimale tutte le nostre giocate. Bisogna pure dire che il Ragusa ha realizzato due eurogol. Da martedì rivedremo gli errori commessi. Punteremo a migliorare consapevoli di dovere arrivare bene pure fisicamente all’esordio in campionato, manca ancora qualcosina. Il 4-1 di oggi è una lezione che ci fa capire l’importanza di migliorare. Noi lo faremo allenamento dopo allenamento”.