Catania Fc, Rocca e Mazzotta rafforzano l'organico di Tabbiani

Il Catania continua la propria campagna di rafforzamento sul mercato annunciando due nuovi ingressi in organico. Dopo la presentazione di Luca Tabbiani, infatti, la società ha uffcializzato due colpi già annunciati di fatto. Si tratta del centrocampista Michele Rocca e dell'esterno difensivo Antonio Mazzotta.

Michele Rocca, classe '96, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dal 2006 al 2015 (con una parentesi biennale a Novara), in nerazzurro ha vinto il prestigioso Torneo di Viareggio nel 2015; al suo attivo anche una doppietta, all’esordio, contro il Genk. Con l’Italia Under 20, ha vinto il Torneo Quattro Nazioni nel 2015/16, andando a segno in Polonia nel corso del match decisivo. Ha esordito in A il 28 settembre 2015 con la maglia della Sampdoria, in campo con l’Atalanta. In B, successivamente, ha indossato le maglie della Virtus Lanciano, del Latina, della Pro Vercelli e del Livorno. In Serie C, Rocca ha vissuto quattro stagioni conquistando sempre l’accesso ai playoff: nel 2018 con la Feralpisalò, nel 2021 e nel 2022 con il Foggia, nel 2023 con il Novara. Conta complessivamente 190 presenze e 17 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.

Antonio Mazzotta, classe '89, ha completato la sua crescita calcistica nel club della città d’origine (Palermo), laureandosi Campione d’Italia Primavera nel 2008/09. Nel 2009/10, l’esterno sinistro ha conquistato la promozione in A con il Lecce grazie al primo posto nel torneo cadetto, vissuto nelle quattro stagioni successive con il Pescara dapprima e con il Crotone dal 2011 al 2014. Dopo gli esordi nella massima serie con il Cesena, il ritorno in B nel gennaio 2015 con il Calcio Catania: in rossazzurro, le sue prestazioni furono apprezzate. Nel 2016 maturò la seconda promozione in A della sua carriera, con il Pescara attraverso i playoff. Ulteriori esperienze in Serie B con il Frosinone, nuovamente con il club abruzzese e con il Palermo. In seguito, ancora un biennio a Crotone, impreziosito dalla terza promozione personale in A. Nelle ultime due annate, è stato tra i protagonisti dell’ascesa del Bari, approdando dalla C alla B prima e giungendo nel 2022/23 in finale playoff, ad un passo dalla conquista di un posto nell’Olimpo del calcio nazionale. In avvio di carriera, Mazzotta ha indossato anche le maglie delle Nazionali Under 20 e Under 21. Nelle competizioni professionistiche italiane, il difensore conta 358 presenze, 12 delle quali in Serie A e 309 in B.