Catania Fc, Sarao resta in rossazzurro: un altro anno di contratto

Manuel Sarao pedina del Catania anche in Serie C. Tutto praticamente fatto per la conferma in rossazzurro dell'attaccante che nella stagione passata, in quarta serie, ha dimostrato attaccamento alla causa e grande impegno. Sarao firmerà un contratto di un anno, con scadenza fissata quindi per il 2024. Le valutazioni della dirigenza del Catania hanno portato a questa decisione in vista delle ufficialità che riguarderanno anche l'arrivo di nuovi giocatori alle falde dell'Etna.