Catania-Ragusa, le scelte dei due allenatori: ancora out Vitale per ragioni disciplinari

Sono state diramate pochi minuti fa le formazioni ufficiali del match tra Catania e Ragusa, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie D girone I. Tra le fila rossazzurre diverse assenze: Lorenzini squalificato, fuori perché non in ottime condizioni gli attaccanti Jefferson e Sarno, così come il febbricitante Forchignone, mentre Vitale va in tribuna per motivi di natura disciplinare. Di seguito le scelte dei due mister, Ferraro e Raciti, per la sfida che si disputa allo stadio "Angelo Massimino".

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CATANIA-RAGUSA

CATANIA (4-3-3): Groaz; Rapisarda, Somma, Castellini, Boccia; Rizzo, Lodi, Palermo; Chiarella, Sarao, An. Russotto. A disp.: Bethers, Ferrara, Pedicone, Di Grazia, Bani, Al. Russotto, Giovinco, De Luca, Privitera. All. Ferraro.

RAGUSA (3-5-2): Truppo; Falla, Pertosa, Strumbo; Cacciola, Cess, Distefano, Iseppon, Vitelli; Varela, Grasso. A disp.: Pitarresi, Strumbo G., Napoli, Messina, Floro Valenca, Gozzo, Bozzanga, Manfrè, Alili. All.: Raciti.

ARBITRO: Silvio Torreggiani della Sezione di Civitavecchia

Assistenti: Pietro Bennici (Agrigento) e Stefano Vito Martinelli (Potenza)