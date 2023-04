Catania SSD, partecipazione alla Poule Scudetto della Serie A di beach soccer

Catania SSD ai nastri di partenza del Campionato di Serie A di Beach Soccer - Poule Scudetto. Il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato oggi l’ammissione del Catania SSD (Canalicchio Catania).

Commenta la notizia i vice presidente e amministratore delegato rossazzurro, Vincenzo Grella. "Concedendo il nostro stemma, pieno supporto e massima collaborazione per lo sviluppo di un team di beach soccer riconosciamo la qualità e la serietà del progetto che ci è stato illustrato dal general manager Alessandro Di Benedetto e dal suo team, in linea con il concetto di impegno e festa che associamo sempre al pallone e al campo, in erba o sulla sabbia. Questa intesa, inoltre, può rappresentare una buona base per valutare analoghe partnership relative ad altre discipline sportive”.

"La fiducia del board del Catania SSD ci rende felici ed accresce il nostro senso di responsabilità: siamo consapevoli dell’importanza dello stemma che portiamo sul petto e questa dovrà essere fonte di atteggiamenti sempre adeguati ai valori del club - spiega Alessandro Di Benedetto -. Sul piano sportivo, abbiamo un solo obbligo: dare sempre più del massimo per migliorarci gara dopo gara, provando a rendere i tifosi del Catania orgogliosi di noi".