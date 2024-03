Finale di Coppa Italia, cambia l'orario della gara d'andata tra Padova e Catania

Modificato l'orario d'inizio della partita che si giocherà martedì 19 marzo tra Padova e Catania, valida per la finale di andata di Coppa Italia di categoria. Il calcio d'inizio allo stadio Euganeo è stato anticipato alle ore 20, in seguito alla nota del ministero dell’Interno in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il match sarà trasmesso anche in diretta tv su Raisport. Trasferta aperta ai tifosi rossazzurri: vendita libera a partire dalle 17.30 di oggi.

La nota della Lega

"Con il Comunicato Ufficiale 20/CIT preso atto della nota del Ministero dell’Interno Ufficio III in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica - si legge in una comunicazione ufficiale -, la Lega Italiana Calcio Professionistico dispone l’anticipo del fischio d'inizio della gara della Finale di Andata di Coppa Italia Serie C come di seguito riportato: gara di andata Padova-Catania ore 20 (anziché alle ore 20.30). Diretta Rai Sport".