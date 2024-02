Taranto-Catania FC sabato 24 febbraio in diretta su Sestarete Tv

Taranto-Catania Football Club sarà trasmessa in diretta su Sestarete TV, sul canale 81 del digitale terrestre (visibile in tutta la Sicilia). Una nuova esclusiva, realizzata in collaborazione con DomusBet.Tv e con la redazione di Catanista, che permetterà ai tifosi rossazzurri e a tutti gli sportivi siciliani di seguire la sfida della ventottesima giornata del campionato di Serie C/Girone C, in programma sabato 24 febbraio alle 16:15 allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio dell’Isola, visibile in chiaro e in modo assolutamente gratuito grazie all’impegno del Gruppo Rmb, che per la stagione 2023/24 ha acquisito dalla Lega Pro i diritti per la trasmissione di tutte le differite e di quattro partite in diretta, disputate in trasferta dalla formazione etnea.

Vedremo se la squadra di Lucarelli, dopo l'exploit contro la Juve Stabia (vittoria per 2-0), saprà ripetersi contro un'altra delle compagini migliori di questo campionato (attualmente il Taranto di Eziolino Capuano occupa il quarto posto in classifica con 46 punti).

Gli etnei, invece, occupano il tredicesimo posto (34 punti in classifica frutto di 9 vittorie, 7 pareggi ed 11 sconfitte), che in questo momento li vedrebbe salvi dai playout ma fuori da un piazzamento per i play-off.

Piazzamento per i play-off che è ancora raggiungibile in Coppa Italia, dove il prossimo 28 febbraio sarà da giocare la semifinale di ritorno contro il Rimini (sconfitta per 1-0 all'andata).