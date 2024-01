Eccellenza, l'Atletico Catania 1994 esce battuto dal campo della Messana  

Atletico Catania 1994 battuto di misura (1 a 0) in trasferta dalla Messana. Peloritani propositivi in avvio di gara, ma sfortunati sul palo colpito da Cannavò. Gli etnei provano a rendersi pericolosi in contropiede, come quando Sanneh anticipa Gomes sul più bello. Nel finale di tempo, i padroni di casa reclamano per un dubbio contatto in area tra D’Arrigo e Biondo, che va a terra, ma l’arbitro lascia proseguire.

Ad inizio ripresa, ospiti insidiosi con il tiro del neo entrato Leonardi da posizione decentrata, che non trova l’intervento risolutivo di un compagno. Al 29’ il gol che decide il match: su un cross dal vertice di Biondo, il pallone arriva a Barbera, appostato sul dischetto, che lo protegge ed in girata lascia partire un imparabile fendente sotto l’incrocio. L’Atletico Catania potrebbe pareggiare (37’), quando Sangiorgio calcia incredibilmente a lato da favorevole posizione, dopo una mancata presa in uscita del portiere. Il forcing dei catanesi non produce poi l’effetto sperato e, così, la Messana può esultare al triplice fischio.

Messana-Imesi Atletico Catania 1994 1994 1-0

Marcatore: 29' st Barbera.

Messana: Sanneh, Viscuso, Fragapane, Corso, Gusso, Ficara, Biondo, Misiti (22' st Ginagò), Cannavò (33' st Cafarella), Genovese (10' st Barbera), Rando. A disp.: Lima, Pantano, Orecchio, Farfaglia, Gargiulo, Bertuccelli. All. Tudisco.

Imesi Atletico Catania 1994: Vitale, Spampinato, Ranno (9' t Zanella), La Mesa (9' st Leonardi), Yoboua, D'Arrigo (35' st Anastasio), Mangiameli, Sangiorgio, Gomes, Sakho (36' st Mascara), Diallo. A disp.: Genovese, Carcagnolo, Caruso, Zagami, Faraone. All. Serafino.

Arbitro: Tomei di Sapri (Castelletti di Caltanissetta e Nigrelli di Barcellona P.G.)

Note: espulso al 43’ st Spampinato. Ammoniti: Fragapane, Misiti, Barbera, Biondo, Ginagò, Diallo, Gomes e Leonardi. Recupero: 1’ e 4’.