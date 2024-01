Eccellenza: Paternò corsaro sul campo della Nebros, decisiva la doppietta di Maimone 

Paternò corsaro sul campo della Nebros, battuta per 2-1 grazie alla doppietta di Maimone. Gli etnei protestano al primo affondo per un intervento dubbio in area su Asero, l'arbitro lascia proseguire. Padroni di casa pericolosi al 17', quando Assenzio sfrutta un errore difensivo degli avversari per impossessarsi del pallone, ma lo calcia incredibilmente a lato a porta praticamente sguarnita. Sull'altro fronte, Micoli non riesce a realizzare in mischia da favorevole posizione.

Ospiti in vantaggio in avvio di ripresa: Maimone si procura una punizione dal limite, che traforma nel gol dell'1-0. I rossazzurri potrebbero raddoppiare con Micoli, che conclude su Inferrera quando il più sembra fatto. Al 27' termina di poco a lato la battuta di Frantantonio. Ad ipotecare il successo ci pensa ancora Maimone, che insacca la sfera con un tiro angolato. Nel finale, i padroni di casa si proiettano in avanti nel tentativo di riportarsi in scia nel punteggio e vanno a bersaglio con Pontini in pieno recupero, troppo tardi, però, per sperare nella rimonta.

Nebros-Paternò 1-2

Marcatori: 10' st e 31' st Maimone; 50' st Pontini.

Nebros: Inferrera, Conti (48' st Brailly Bigata), Silipigni, Assenzio, Cassaro, Sciotto, Zingales (30' st Pontini), Giaimo (17' st Di Vita), Traviglia (34' st Hurtado Loria), Ancione, Genovese. A disp.: Benfatta, Mastrolembo Ventura, Vito. All. Giuseppe Perdicucci.

Paternò: Romano, Panarello (1' st Fratantonio), Godino, Floro Valenca, Mollica, Intzidis, Maimone, Greco (22' st Napoli), Micoli (34' st Giannaula), Belluso (22' st Viglianisi), Asero (46' st Messina). A disp.: Coriolano, Virgillito, Lo Monaco. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Augello di Agrigento (Stringara e Garofalo di Palermo).

Note: sono stati ammoniti: Godino, Panarello Maimone, Giaimo, Treviglia e Cassaro. Recupero: 1' e 6'.