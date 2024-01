Eccellenza, il Paternò forza 7 si abbatte sul "malcapitato" Gela

Goleada del Paternò, che ha travolto in casa il Gela per 7 a 1. In avvio di partita, Rasouf spreca una buona opportunità per gli ospiti, calciando alto da favorevole posizione. Immediata risposta degli etnei, che, dopo un tiro angolato di Belluso, parato da Di Martino, passa in vantaggio al 18’ grazie al gol di Micoli, che finalizza di testa il traversone di Asero. Asero raddoppia, dieci minuti dopo, insaccando il pallone con un preciso rasoterra. Ancora Asero cala il tris (33’), andando a bersaglio con una spettacolare girata al volo, che termina la corsa proprio nell’angolino. Il tacco di Micoli vale il poker.

In avvio di ripresa, rigore per i rossazzurri (fallo in area del portiere su Asero); dal dischetto Belluso trasforma senza esitazioni. Greco chiude il “set”, realizzando sugli sviluppi della traversa colpita da Maimone su punizione. Del francese Resouf il “gol della bandiera” dei gelesi, mentre Maimone completa il ricco tabellino, siglando da fermo l’ultimo centro dell’esaltante pomeriggio del Paternò.

Paternò-Gela 7-1

Marcatori: 18′ e 46′ Micoli; 29′ e 33′ Asero; 3’ st Belluso (rig.); 13’ st Greco, 18’ st Resouf; 38’ st Maimone.

Paternò: Romano, Panarello, Godino, Floro Valenca (4’ st Viglianisi), Mollica (14’ st Fratantonio), Intzidis, Maimone, Greco (34’ st Virgillito), Micoli (15’ st Giannaula), Belluso, Asero (30’ st Messina). A disp.: Coriolano, Napoli, Catania, Lo Monaco. All. Filippo Raciti (squalificato).

Gela: Di Martino, Veca (2’ st Golisano), Tuve (40’ st Trentacoste ), Rechici, Gambuzza (42’ st Caci), Martinez, Resouf (25’ st D’Agosto), Treppiedi, Signate, Alves Silva (34′ Ferrigno), Lo Giudice. A disp.: Galesi, Pausata, Strabone, Bellomo. All. Mirko Fausciana.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa (Saracino di Ragusa e Quartaronello di Messina).

Note: sono stati ammoniti: Gambuzza, Golisano, Maimone e Mollica. Recupero: 4’ e 1’.