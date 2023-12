Eccellenza, Paternò sempre più ambizioso con gli arrivi di Viglianisi e Virgillito

Il Paternò ha vissuto un sereno Natale grazie agli ottimi risultati ottenuti nella prima parte della stagione. La squadra etnea occupa la piazza d’onore nel campionato di Eccellenza con 34 punti all’attivo, frutto di 10 vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta, ad appena una lunghezza dalla capolista Enna. Con 34 gol, vanta il migliore attacco del girone B e la seconda difesa meno battuta (8 le reti incassate). Grandi soddisfazione per il Paternò anche in Coppa Italia con la qualificazione alla prestigiosa finale regionale, in programma il 17 gennaio a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Supergiovane Castelbuono.

La società rossazzurra ha rinforzato, intanto, ulteriormente l’organico con l’ingaggio dei centrocampisti Giuseppe Viglianisi e Antonio Virgillito. Viglianisi, classe ‘89, vanta una lunga esperienza tra Eccellenza e serie D. Nelle ultime stagioni, ha vestito le maglie di: Biancavilla, Modica, Acireale, Giarre e Canicattì. Paternese è il 19 enne Virgillito, che, cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha giocato poi con il Giana Erminio prima di passare al Ragusa (serie D). Entrambi i calciatori sono a disposizione del tecnico Filippo Raciti.