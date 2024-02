Eccellenza, Atletico Catania 1994 impegnato sul campo della Leonzio con tanti ex

Imesi Atletico Catania 1994 atteso dal match in trasferta contro la Leonzio, in programma domenica (inizio ore 15.00) allo stadio “Angelino Nobile”. Partita importante sul campo di una diretta rivale nella corsa alla permanenza in Eccellenza. La squadra giallorossoblù, reduce dal successo casalingo sul Mazzarrone per 3-1, vuol far punti per continuare la rincorsa alla salvezza. Tanti gli ex in campo domani a partire dal tecnico atletista Natale Serafino. “E’ una gara importante - afferma l’allenatore dell’Imesi Atletico Catania 1994 - come del resto lo saranno tutte le partite da qui alla fine del campionato. L’unica cosa che conta è l’obiettivo finale ovvero la permanenza in Eccellenza. Insieme con la società, con a capo il nostro patron Dott. Franco Proto e il direttore sportivo Damiano Proto, lavoriamo solo in funzione di tutto questo”.

Ritornare a Lentini, seppur stavolta da avversario, è sempre piacevole ed emozionante per mister Natale Serafino.

“Sì provo una grande emozione - dichiara il tecnico -. Ho lottato ed ho difeso i colori della Leonzio con grande passione e amore. Da quando è cominciata la mia carriera da allenatore, è stata per me una meta che volevo fortemente raggiungere. L’esperienza vissuta a Lentini difficilmente la dimenticherò. Sono onorato ed orgoglioso dell’affetto dimostratomi dalla tifoseria e dalla gente. Non finirò mai di ringraziarli”. Anche tra i calciatori ci sono numerosi ex, che faranno di tutto per farsi rimpiangere.

“Per cinque anni ho militato nelle fila della Leonzio - dice il centrocampista Alessio Sangiorgio -. Sarà emozionante tornare lì, ritrovare ex compagni e amici. Adesso penso soltanto all’Imesi Atletico Catania 1994. Per noi è fondamentale conquistare un risultato positivo”. Anche Marcello Mascara, ex della sfida, è carico: “E’ sempre bello tornare a Lentini, dove ho militato complessivamente per due stagioni. Certo è una grande emozione tornare allo stadio "Angelino Nobile" da avversario e per la prima volta. Ovviamente con i miei compagni faremo di tutto per vincere questa partita. E’ il nostro obiettivo e sono fiducioso”. La gara tra Leonzio e Imesi Atletico Catania 1994 verrà arbitrata da Giuseppe Matranga di Palermo (assistenti Marcello Termini e Alessandro Cottone di Palermo).