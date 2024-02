Calcio in lutto per la scomparsa di Enzo Nucifora, ex ds dell'Atletico Catania 

Il calcio catanese è in lutto per la scomparsa di Enzo Nucifora, storico direttore sportivo dell'Atletico Catania, morto a San Benedetto del Tronto all'età di 78 anni. Lunghissima la sua esperienza, impreziosita da lusinghieri risultati sportivi. "Ci ha lasciati Vincenzo Nucifora, ex direttore sportivo del club atletista. - si legge nel comunicato stampa dell'Imesi Atletico Catania 1994 -. A causa di un brutto male, si è spento a San Benedetto del Tronto, dove viveva da molti anni. Avvocato, messinese di nascita, 78 anni è stato tra i protagonisti dell’indimenticabile stagione 1996-97 dell’Atletico Catania voluto fortemente dal patron Franco Proto al quale era legato da sincera amicizia e grande stima reciproca. Quell’anno, con lo svizzero Roberto Morinini in panchina l’Atletico Catania sfiorò la promozione in Serie B dopo aver chiuso il torneo regolare di Serie C1 al quarto posto. Fu l’anno del record di soli 15 gol incassati tra tutte le categorie professionistiche. Ai play-off, con ventimila tifosi sulle gradinate dello stadio Cibali, in semifinale l’Atletico Catania pareggiò per 0-0 contro il Savoia di Torre Annunziata, ma al ritorno fu poi sconfitto per 1-0 in una partita giocata al “San Paolo” di Napoli (oggi stadio Maradona).

Con Nucifora l’Atletico Catania è stato ad un passo dal grande salto in Serie B. Ricordi indelebili, quindi, legano la società atletista al direttore, uomo di grandi doti umane e professionali. La stagione con l’Atletico Catania fu davvero importante sia per i risultati della squadra sia per il grande legame con il patron Franco Proto, con Damiano Proto e con il dottore Carmelo Seminara. Alla base c’era un grande ed importante lavoro in team e un forte senso di appartenenza. Amicizia continuata anche dopo la parentesi atletista di Enzo Nucifora. Il direttore, nella sua carriera sportiva, ha lavorato in squadre importanti come Messina, Sambenedettese (qui ottenne la prima di otto promozioni in carriera), Ancona, Chieti, Pescara e Avellino. Ultima e breve esperienza due ani fa a Lanciano.

In questo triste momento, la società Imesi Atletico Catania 1994 e nello specifico i dirigenti Franco Proto, Damiano Proto e Carmelo Seminara, ma anche lo staff tecnico e i tifosi atletisti, si uniscono al dolore della compagna Patrizia e dei suoi familiari. I funerali si terranno domani mercoledì 7 febbraio alle ore 15,30 nella Chiesa della Madonna della Marina di San Benedetto del Tronto".