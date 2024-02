Il patron dell'Atletico 1994 Franco Proto: "vogliamo un atteggiamento diverso dalla squadra" 

Proseguono gli allenamenti dell’Imesi Atletico Catania 1994 in vista della partita di sabato pomeriggio contro il Mazzarrone, che si disputerà allo stadio “Aldo Binanti” di Scordia. Al Comunale "Zia Lisa", il patron Franco Proto ha incontrato, intanto, la squadra, intrattenendosi con giocatori e staff tecnico. Presente la dirigenza atletista: il presidente Lorenzo Zaffora, il vicepresidente Giancarlo Napoli, il direttore sportivo Damiano Proto e il team manager Luciano Rascunà. Sabato pomeriggio un’altra gara fondamentale attende la squadra giallorossoblù, che contro il Mazzarrone dovrà riscattare la sconfitta subita sul campo della Messana e riprendere la rincorsa verso la permanenza in Eccellenza.

“Ci aspettiamo un atteggiamento diverso da parte della squadra - afferma Proto -. Vogliamo vedere quella coesione, quello spirito di sacrificio, quell’unione di intenti visti nelle recenti gare contro Leonfortese e Modica, ma anche nella trasferta di Milazzo. Un gruppo che giochi da Atletico. Cosa che nell’ultima sfida non ho visto. La rincorsa alla salvezza è partita, non dobbiamo cambiare né mentalità né atteggiamento e sabato non sarà di certo un incontro facile”.