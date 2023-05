Futsal, larga vittoria della Meta Catania nel derby col Melilli

La Meta Catania vince, porta a casa tre punti pesantissimi ed esulta per le vittorie di Pescara contro Real San Giuseppe e Napoli contro Pomezia. Playoff adesso alla portata dei rossazzurri che però devono assolutamente vincere, e non sarà facile, contro Eboli all’ultima giornata per evitare calcoli. Vittoria netta e arrivata grazie ad un atteggiamento perfetto di Carmelo Musumeci e compagni, nonostante i forfait di Tornatore e Nelson Lutin. Gara mai in discussione e dominata fin dal primo tempo: conclusioni e occasioni una dietro l’altra e primo vantaggio firmato da Vaporaki. Manservigi, ex della sfida, para quasi tutto. Poi entra in scena Giovanni Pulvirenti che quando vede il parquet del PalaCatania si esalta: il numero sei rossazzurro firma la seconda e la quinta rete con nel mezzo il goal di Corallo, la reazione di Melilli con Pizetta, tiro libero, un'altra marcatura rossazzurra firmata da Spellanzon e poi Rizzo. Primo tempo e parziale chiuso sul 5-2 e ripresa sullo stesso spartito.

Le reti di Alonso, del capitano Musumeci con tanto di dedica alla povera Arianna scomparsa nel tragico incidente della scorsa settimana, Bocao di prepotenza, Silvestri e ancora Spellanzon per la doppietta personale. Dovara si esalta in tre occasioni sugli attacchi disperati di Melilli e Cipollini a cinque dalla fine manda in campo anche il giovane under Iennarella che compie tre efficaci interventi tra i pali.

Vince e convince la Meta Catania che sale a 42 punti ed entra con una gara da giocare in zona playoff scudetto, scavalcando Pomezia e Real San Giuseppe. Ancora una gara, difficile contro Feldi Eboli dell’ex Samperi, da vincere per evitare calcoli da paura. Vincere per tornare tra le grandi d’Italia riassaporando le emozioni tricolore.

META CATANIA-CITTÀ DI MELILLI 11-2 (5-2 p.t.)

META CATANIA: Dovara, Alonso, Bocao, Fontanella, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Vaporaki, Corallo, Iennarella. All. Cipollini

CITTÀ DI MELILLI: Manservigi, Failla, Diogo, Pizetta, Gianino, Rizzo, Sapia, Bocci, Tarantola, Di Francesco, Spampinato, Boschiggia. All. Rinaldi

MARCATORI: 3'40'' p.t. Vaporaki (M), 5' Pulvirenti (M), 11'50'' Corallo (M), 13'10'' Pizetta (CDM), 16'10'' Spellanzon (M), 16'40'' Rizzo (CDM), 18'30'' Pulvirenti (M), 1' s.t. Alonso (M), 5'10'' Pulvirenti (M), 11'05'' Musumeci (M), 12' Bocao (M), 16'20'' Silvestri (M), 18'30'' Spellanzon (M)

AMMONITI: Pizetta (CDM), Corallo (M), Diogo (CDM)

ARBITRI: Davide Plutino (Reggio Emilia), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)