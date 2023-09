Futsal, la Meta Catania si regala una vittoria all'esordio in campionato

Primi tre punti e prima gioia in campionato per la Meta Catania che nel finale batte Active Network per 3-2. Gara tirata ed appesa ad un filo, ma successo voluto e cercato fino alla fine dalla band di coach Juanra. Primo tempo ricco di emozioni e con quattro reti e una espulsione. Meta Catania che deve rinunciare agli squalificati Bocao e Pulvirenti, ma Carmelo Musumeci e compagni partono subito forte e pescano la rete di Gaetano Musumeci, abile a battere l'ex di turno Thiago Perez. Pallino del gioco in mano alla Meta Catania ma tanta sfortuna della traversa clamorosa di Turmena e nelle parate di Perez. Active Network che però rialza la testa e su un errore del brasiliano Anderson pareggia i giochi con Curri che anticipa Timm. Dopo quaranta secondi la rimonta dei laziali: Oitomeia ruba palla e involandosi verso la porta viene steso da Timm. Per l'arbitro è rosso per il portiere etneo e rigore che Davì trasforma battendo Tornatore. Meta Catania che reagisce e prima della chiusura del periodo trova la stoccata giusta con Maurizio Silvestri, 2-2.

Nella ripresa gara equilibrata, Meta Catania che tiene palla e Active Network pronta invece a ripartire sfruttando le ripartenze. Juanra prova il power play e gli etnei vanno vicino alla rete ma la precisione non aiuta i ragazzi rossazzurri. A tre dal termine super giocata di Carmelo Musumeci che viene steso: rigore. Turmena però si fa ipnotizzare da Thiago Perez. Gara chiusa? Non per la Meta Catania che continua a pressare: il palo di Carmelo Musumeci fa gridare al gol prima dell'apoteosi finale. Il pallone di Salamone è battezzato fuori da tutta la squadra dell'Active Network che si ferma, invece il brasiliano imbecca Podda in area che tutto solo gonfia la rete della vittoria a tre secondi dalla fine tra le proteste dei laziali. Finisce cosi con una vittoria all'ultimo respiro ma che consegna il primo grande sorriso alla Meta Catania.

Di seguito il tabellino della gara

META CATANIA-ACTIVE NETWORK 3-2 (2-2 p.t.)

META CATANIA:Timm, Salamone, Turmena, G.Musumeci, C.Musumeci, Tornatore, Anderson, Dian Luka, Silvestri, Podda, Di Conto All. Juanra Calvo

ACTIVE NETWORK: Perez, Davì, Caverzan, Lepadatu, Berti, Massafra, Oitomeia, Frigerio, Scigliano, Lamedica, Braconcini, Poletto, Curri All. Monsignori

MARCATORI: 7'00'' p.t. G.Musumeci (M), 9'15'' G.Curri (A), 10'00'' rig. Davì (A), 16'23'' Silvestri (M), 19'55'' s.t. Podda (M)

AMMONITI: Turmena (M), Lepadatu (A), Anderson (M), Tornatore (M), Curri (A)

ESPULSI: 10' p.t.Timm (M) per rosso diretto

ARBITRI: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme), Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)