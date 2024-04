La Lex Catania vince la Coppa Europea Femminile per avvocate

Nel 2023 avevano vinto la Coppa del Mondo e quest’anno, le avvocate di Lex Catania, hanno vinto anche la Coppa Europea, confermandosi team più forte in fatto di calcio femminile per avvocati. La squadra etnea, ha disputato Eurolawyers 2024 lo scorso weekend a Calvià, Palma de Mallorca, Spagna, e ha vinto la categoria Five Women.

Le campionesse europee e del mondo in carica, hanno affrontato nel girone di qualificazione le colleghe dell'Azerbaijan (paese transcontinentale) vincendo 12 a 0, e poi il Belgio perdendo (1-0) e poi mettendo a segno una vittoria nell'ultima partita del girone contro la Danimarca (4-1) staccando così il biglietto per le fasi finali.

Le rossazzurre hanno vinto la finale giocando una combattutissima partita contro quel Belgio che le aveva sconfitte, ma stavolta, con due gol, uno della Venoro e uno della Mondio, e allo stesso tempo orfane di due giocatrici, infortunate alla vigilia della partita decisiva cosa che ha determinato un cambio degli schemi di mister Pacini, sono riuscite ad essere più efficaci delle avversarie. Le etnee hanno vinto anche i titoli personali: miglior portiere per Brunella Conti e capocannoniere del torneo con 7 gol per Chiara Mondio.

“La vera forza della squadra, magistralmente guidata da mister Pacini, è il gruppo. Chiunque entri in campo dà il massimo ed i risultati lo dimostrano - racconta l’avvocato Domenico Di Mauro, patron della società che ha accompagnato le sue giocatrici fino in Spagna, che aggiunge - poi quando le partite finiscono è una grande festa, insieme alle colleghe e ai colleghi delle altre nazioni, con cui abbiamo ormai stretto profondi rapporti di amicizia che durano nel tempo e a distanza”.

Per la Lex Catania gli impegni non si fermano e grazie al supporto degli sponsor SIFUS CONFALI e Luigi Arena Medical Equipment, le giocatrici si preparano ad affrontare il campionato mondiale di Dubai dal 7 al 15 dicembre. ”Non sarà semplice, sappiamo di essere la squadra da battere e noi affronteremo ogni impegno con l'umiltà che ci contraddistingue”, chiosa l’avvocato Di Mauro.

Team: Conti Brunella, Angela Rustico, Carnemolla Lucia, Marano Ludovica, Bartilotti Nicoletta, Venora Marta, Mondio Chiara, Musumeci Marcella (capitano), Rizzo Elvira, De Pasquale Simona, Di Franco Maria Concetta, Russo Stefania.

Staff: Pacini Luca (mister), Catara Annamaria (Direttore Sportivo), Silvestre Courtney (mental coach), Mascali Sandra (Social Media Manager), Di Mauro Domenico (presidente).