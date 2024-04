Il Massimino sarà tutto esaurito per Catania-Messina

Verso Catania-Messina si registra già il “sold out” per la gara in programma domenica sera al “Massimino”. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Ero certo di questa risposta straordinaria, ringraziamo i nostri sostenitori per l’ennesima dimostrazione di amore per la maglia. Adesso tocca ai nostri calciatori: saranno spinti dal sentimento di una città, dovranno esaltarsi nella difficoltà e trasformare ogni respiro del nostro stadio in energia pura, per regalare una gioia ai tifosi rossazzurri”.