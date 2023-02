Il ritorno alla vittoria della Meta Catania con coach Cipollini in panchina

Coraggio della Meta Catania e di coach Cipollini, allenatore in seconda mandato in panchina dopo l'esonero di Tarantino - avvenuto a poche ore dalla partita con il Real San Giuseppe -, che hanno rischiato il tutto per tutto a venti secondi dalla fine, trovando una vittoria liberatoria: la palla portata su da Musumeci, la bucata centrale e Pulvirenti appostato sul secondo palo mandano in visibilio il pubblico del PalaCatania. Torna alla vittoria la Meta con cuore, orgoglio e coraggio, rilanciando la sua classifica.

Cercava riscatto e vittoria la formazione rossazzurra. Con l'esonero di Tarantino la guida è stata affidata come detto a Christian Cipollini, allenatore in seconda, ma per norma federale, in possesso di patentino, va anche il mister dell'under 19 Marletta. Cipollini cerca la scossa insieme a Musumeci e compagni per riaprire anche il discorso playoff, proprio con l'ottava in classifica. Equilibrio con Dovara tra i pali, Bocão, Vaporaki, Alonso e Musumeci. Proprio il capitano veniva atterrato come ultimo uomo, ma era solo giallo per Igor. Punizione e tentativo un minuto più tardi di Alonso che trovano le respinte di Bellobuono. Al minuto sei altra punizione, sempre con Musumeci protagonista ma Bellobuono è bravissimo a respingere. Tre minuti più tardi la grande giocata di Alonso nello stretto sull'out di destra e tirocross con annessa carambola che finisce in rete per l'urlo del PalaCatania, 1-0. Gara nervosa e spezzettata da ammonizioni e gioco sporco: al minuto 17 il pareggio improvviso di Patias con un tocco di esterno a sorprendere Dovara per l'1-1. A pochi secondi dalla fine della prima frazione ancora Bellobuono chiude su Musumeci.



Nella ripresa la doccia fredda arriva da Dian Luka che riesce a mirare bene trovando il secondo goal del Real San Giuseppe. La Meta Catania però non molla: Cipollini in panca ruota gli uomini per puntare sul fattore pressione e mirare anche sulla volontà dei ragazzi di andare a riprendere la partita. Il 2-2 effettivamente arriva grazie alla giocata di Giovanni Pulvirenti. A 140 secondi dalla fine l'azione sontuosa di Kiki Vaporaki che fa esplodere i 1200 del PalaCatania per la rimonta rossazzurra. Real San Giuseppe si riversa nel finale nella metà campo della Meta. Il quinto fallo sulle spalle dei rossazzurri pesa e Real San Giuseppe trova anche il sesto e il conseguente tiro libero per i gialloblù: Dovara e il palo salvano la Meta Catania. Nel finale succede di tutto: a trenta secondi dalla fine, a nulla serviva la super parata di Dovara perchè il pallone carambola su Vaporaki per l'autogol del 3-3. Ma a venti secondi dalla fine Pulvirenti è al posto giusto nel momento giusto.

Di seguito il tabellino della gara

META CATANIA-REAL SAN GIUSEPPE 4-3 (1-1 p.t.)

META CATANIA: Dovara, Alonso, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Fontanella, Corallo, Iennarella. All. Cipollini

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Ercolessi, Dian Luka, Patias, Igor, Duarte, Galletto, Santos, Imparato, Cesaroni, Fusco, Massaro. All. Scarpitti

MARCATORI: p.t. 8'14" aut. Ercolessi (M), 17'34" Patias (RSG), 3'34'' s.t. Dian Luka (RSG), 10'39'' Pulvirenti (M), 17'10'' Bocao (M), 19'28'' aut. Vaporaki (RSG), 19'52'' Pulvirenti (M)

AMMONITI: Igor (RSG), Galletto (RSG), Musumeci (M), Fontanella (M), Duarte (RSG), Patias (RSG), Pulvirenti (M), Fusco (RSG), Alonso (M)

ESPULSI: al 15'22'' del s.t. Dian Luka (RSG)

NOTE: al 18'10'' del s.t. Patias (RSG) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Andrea Saggese (Rovereto), Davide De Ninno (Varese), Bartolomeo Burletti (Palermo) CRONO: Mario Certa (Marsala)