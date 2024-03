La Meta Catania vince ancora, Ciampino battuta 6-1

Vincere aiuta a vincere. La Meta Catania firma la seconda vittoria consecutiva e soprattutto torna a firmare i tre punti al PalaCatania. Undicesima vittoria in campionato, rilancio netto in classifica e settimo sigillo da tre punti in casa. Tutto ancora sotto il segno dell'indemoniato Michele Podda, ancora in gol, assoluto protagonista e trascinatore della squadra di coach Juanra.

Ciampino battuta dopo un primo tempo dominante nonostante il pareggio della squadra avversaria. Casassa, portiere di Ciampino, migliore in campo e abile a chiudere tanti tentativi degli etnei. Meta Catania abile però ad aprire i giochi grazie alla rete proprio del solito Podda e dopo il gol del pareggio di Palmegiani ecco ancora la combinazione perfetta, Gaetano Musumeci-Podda e tiro secco del sardo per il nuovo vantaggio, 2-1. Gol che chiude anche la prima frazione.

Nella ripresa non c'è storia, la Meta Catania va a nozze legittimando dominio e vittoria con gol e prestazione di alta fattura. In 38 secondi Carmelo Musumeci al minuto due confeziona la sua doppietta perfetta. Due reti del capitano che tocca quota doppia cifra nella classifica marcatori e piazza un più tre inafferrabile per Ciampino. Rossazzurri che giocano sul velluto e la quinta rete non può non portare la firma del numero 5 Maurizio Silvestri: piattone perfetto dopo un'azione magistrale di Podda e Gaetano Musumeci. Sesta rete per la Meta Catania con la botta secca, spacca porta, su punizione di Bocao e titioli di coda

Finisce cosi, con una vittoria netta, secca e di grande veemenza nonostante le tante assenze. La Meta Catania continua la sua scalata in classifica, 41 punti e odore di terzo posto che rimane l'obiettivo. Applausi da tutto il PalaCatania per una squadra che rimane una delle favorite della regular season 2023-2024 per la vittoria finale.

Di seguito il tabellino

META CATANIA-CIAMPINO FUTSAL 6-1 (2-1 p.t.)

META CATANIA: Timm, Podda, Silvestri, G. Musumeci, C. Musumeci, Manservigi, Rocha, Dian Luka, Salamone, Bocao, Anderson, Sapia. All. Juanra Calvo

CIAMPINO FUTSAL: Casassa, Messina, Sandro, Ferretti, Fatiguso, De Filippis, Peitaço, Freddy Santos, Palmegiani, Lopez, De Stefani, Folco. All. Davide

MARCATORI: 3'59'' p.t. Podda (M), 4'53'' Palmegiani (C), 11'30'' Podda (M), 2'03'' s.t. C. Musumeci (M), 2'38'' C. Musumeci (M), 6'58'' Silvestri (M), 12'01'' Bocao (M)

AMMONITI: G. Musumeci (M), Ferretti (C), De Filippis (C)

ARBITRI: Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia), Davide Copat (Pordenone) CRONO: Marco Lupo (Palermo)