Il Catania acciuffa il pareggio: al Massimino 1-1 contro il Monterosi Tuscia

Montagne russe Catania. Dopo il trionfo di Coppa Italia, il punto più alto di questa stagione, si torna a scendere vertiginosamente, pareggiando al Massimino una sfida alla portata. Gli etnei acciuffano l'1-1 contro il Monterosi Tuscia, penultima forza del girone C di Serie C e vengono travolti dai fischi dei tifosi. Numeri deludenti quelli di questa partita, che conferma il trend di stagione: squadra fortemente discontinua nel rendimento, incapace ancora una volta di completare la rimonta. Nel primo tempo un colpo di testa di Rossi, che sfrutta i grossolani errori di una difesa catanese colpevole, porta avanti il Monterosi, ripreso nella seconda frazione dalla rete su calcio d'angolo di Kontek. Pochi tiri in porta, carattere assente e, come detto, fischi assordanti nel post-gara.

Diversi cambi nell'undici titolare rossazzurro, dopo il successo di Coppa Italia contro il Rimini. Per opporsi al Monterosi Tuscia, penultima forza del girone C di Serie C, Lucarelli punta ancora sul 4-2-3-1 con il ritorno della coppia centrale in difesa Curado-Kontek, Celli scelto a sinistra, in mezzo al campo Zammarini, sulla trequarti Sturaro, Cianci unica punta supportata sulle fasce da Chiricò e Cicerelli. Monterosi sul rettangolo verde del Massimino con il 4-4-2, tra gli altri giocano Mbende e Scarsella, davanti scelti Rossi ed Eusepi.

Avvio di partita molto equilibrato con gli ospiti capaci di contenere sin da subito i tentativi (timidi) del Catania. Padroni di casa poco incisivi, confusi in fase di costruzione e incapaci di creare pericoli veri dalle parti di Forte. Da segnalare soltanto un calcio di punizione battuto da Chiricò spedito però alto sopra la traversa. A sorpresa, visto l'approccio di puro contenimento da parte della squadra di Scazzola, al 30' passa il Monterosi Tuscia, sfruttando una dormita della difesa catanese, colpevole nella circostanza: cross dalla destra (errore clamoroso di Celli in copertura), palla al centro per Rossi che infila di testa alle spalle di Albertoni. Gli etnei subiscono il colpo dal punto di vista psicologico e non riescono a reagire. Tantissimi gli errori di Chiricò, da cui ci si aspettava certamente di più.

La ripresa si apre con un triplice cambio tra le fila del Catania: fuori Celli, Chiricò e Cicerelli, dentro Haveri, Chiarella e Costantino, in campo adesso ci sono due attaccanti puri. Il Monterosi invece richiama in panchina Rossi, al suo posto Vano. L'inerzia del match non cambia, così al 58' Lucarelli gioca anche la carta Peralta, out Sturaro. Continua la girandola delle sostituzioni da una parte e dall'altra. Intanto di gioco non se ne vede, da parte di entrambe le squadre. Una partitaccia senza molti spunti. I rossazzurri provano a spingere e verticalizzare con maggiore insistenza, ma sbattono spesso sul muro difensivo eretto dagli avversari che, col passare dei minuti, si coprono sempre di più. Al 72' il Catania chiede il rigore per un presunto fallo su Chiarella, contrastato da un difensore dopo essere entrato in area di rigore, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi del fallo. All'80' Costantino dal limite prova a colpire, Forte interviene e sventa il pericolo, respingendo il pallone. Il pareggio del Catania arriva all'83': Peralta batte un corner, sponda di Costantino per Kontek che al volo mira e centra l'angolino segnando l'1-1. Reagisce il Monterosi con Vano che serve Di Francesco, bravo ad impensierire Albertoni che però non si scompone. Finale scoppiettante, con il risultato in equilibrio si cercano gli ultimi colpi per provare a vincerla. Cinque i minuti di extratime al termine dei quali arriva il triplice fischio dell'arbitro che mette fine alla contesa: 1-1 al Massimino.

CATANIA-MONTEROSI TUSCIA 1-1 30' Rossi, 83' Kontek

CATANIA (4-2-3-1): Albertoni 6; Castellini 6, Curado 5, Kontek 6, Celli 4.5 (46' Haveri 5); Welbeck 5.5 (71' Tello 5.5), Zammarini 5.5; Chiricò 5 (46' Chiarella 5.5), Sturaro 5 (dal 58' Peralta 6), Cicerelli 6 (46' Costantino 5.5); Cianci 5. A disp.: Furlan, Donato, Bouah, Monaco, Ndoj, Marsura. All.: Lucarelli 5

MONTEROSI TUSCIA (4-4-2): Forte 6.5; Piroli 6 (61' Tartaglia 6), Sini 6, Mbende 6.5, Crivello 6.5 (78' Verde 6); Scarsella 6 (78' Di Francesco 6), Gori 6.5, Parlati 6, Gavioli 6; Rossi 7 (46' Vano 6), Eusepi 6 (66' Bittante 6). A disp.: Rigon, Di Renzo, Ferreri, Silipo. All.: Scazzola 7

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea

Assistenti: Vittorio Consonni (Treviglio) e Pio Carlo Cataneo (Foggia)

Quarto ufficiale: Carlo Esposito (Napoli)

AMMONITI: Cianci, Haveri, Vano, Curado, Tartaglia

NOTE:

Angoli 6-1

Recupero 1'-5'

Catania-Monterosi Tuscia: 15.888 spettatori al “Massimino”