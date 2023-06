Catania Fc, Pelligra: "Lavoriamo per un club sostenibile, Tabbiani ha talento e valori"

Il patron del Catania Fc, Rosario Pelligra, in occasione di un convegno a cui ha partecipato come protagonista nel corso di Taobuk, manifestazione in corso a Taormina, ha parlato del club rossazzurro facendo un focus sul futuro e sulla decisione di assumere Tabbiani come nuova guida tecnica.

“La scelta dell’allenatore è ricaduta su Tabbiani per il suo talento ed i suoi valori morali - ha spiegato Pelligra -, in linea con il percorso che il club vuole sviluppare. Ha sposato il nostro progetto che mira alla creazione di un club sostenibile per le prossime generazioni. L’obiettivo è essere migliori di quest’anno, porteremo in Sicilia dei nuovi talenti e Catania ne rimarrà favorevolmente colpita. Abbiamo fissato delle regole nuove all’interno della società, che renderà il Catania più sostenibile per il futuro, voglio assicurarmi che il club sia in grado di proseguire con le sue fondamenta, anche oltre me stesso. Il Catania diventerà un club maggiormente riconosciuto in giro per il mondo tramite la propria forza e la propria identità, i catanesi ne saranno felici. Abbiamo individuato tre siti per il centro sportivo, vogliamo creare una struttura che includa tutti i gruppi di età, ospitando sia la prima squadra che le giovanili. Tutto questo produrrà anche molti posti di lavoro. Ci sarà un incremento dei costi, ma si tratta di un investimento necessario per noi - chiosa il presidente -. Un investimento che rafforzerà le radici del Catania Football Club”.