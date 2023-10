Serie C, Catania: il recupero col Brindisi e il programma delle prossime gare

Il Catania prosegue nel suo lavoro quotidiano per rialzare la testa dopo alcuni risultati deludenti ed è pronto ad affrontare i prossimi impegni.

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha disposto che Brindisi-Catania, valida per la seconda giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024, sia recuperata mercoledì 1° novembre alle 16:15.

Il calendario di novembre e dicembre, oltre al recupero col Brindisi:

Domenica 05/11 - Potenza-Catania 14:00

Domenica 12/11 - Audace Cerignola-Catania 18:30

Sabato 19/11 - Catania-Turris 14:00

Domenica 26/11 - Giugliano-Catania 16:15

Domenica 03/12 - Catania-Virtus Francavilla 20:45

Sabato 09/12 - Messina-Catania 20:45

Lunedì 18/12 - Catania-Sorrento 20:45

Sabato 23/12 - Benevento-Catania 18:30.