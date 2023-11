Serie C, Bouah regala la prima gioia a Lucarelli: il Catania batte la Turris 2-1

Prima gioia del Lucarelli Ter. Al Massimino il Catania supera in zona Cesarini la Turris col punteggio di 2-1. Una sfida non per deboli di cuore, decisa soltanto al 96' da Bouah, su azione d'angolo. Sempre su piazzato era arrivato nel primo tempo il gol di Curado. Non soltanto gioie per gli etnei che nella ripresa hanno anche subito il momentaneo 1-1 di De Felice e un momento di smarrimento generale poi culminato nell'azione finale, con annesse proteste avversarie. Tre punti d'oro e un'iniezione di entusiasmo e fiducia per il futuro.

Cristiano Lucarelli sceglie di schierare il Catania con il 4-3-3. Bethers a difesa della porta rossazzurra con Silvestri e Curado centrali del pacchetto arretrato, Bouah e Mazzotta esterni; in mediana Quaini alla regia supportato da Zammarini e Rocca; davanti giocano Chiricò e Marsura con Di Carmine riferimento centrale. La risposta della Turris di Caneo con Fasolino tra i pali, Esempio, Crocetta e Burgio a completamento della difesa; centrocampo folto formato da Saccani, Franco, Scaccabarozzi e Contessa; tridente d'attacco Giannone-Maniero-D'Auria.

Partenza positiva per il Catania che dimostra di voler dare una sterzata al proprio campionato, squadra dinamica e determinata. Al 7' buona verticalizzazione per Di Carmine che spinge verso la porta avversaria, ma il tiro si perde a fil di palo alla destra di Fasolino. Grande azione di Bouah all'11': sull'out di destra l'esterno difensivo affonda con disinvoltura superando diversi avversari come birilli ma poi la chance sfuma, non arriva la conclusione. Al 16' ancora Di Carmine servito dalla destra, prova col piatto ma la risposta del portiere della Turris è strepitosa. Un minuto più tardi avanzano gli ospiti con D'Auria che mette paura a Bethers, ma la mira non è delle migliori. Ancora gli uomini di Caneo al 20', con Gammone pericolosissimo ma anche stavolta il Catania si salva. Di Carmine e Rocca creano altri grattacapi agli avversari, il gol è nell'aria per i rossazzurri e arriva al 39' con l'angolo battuto da Chiricò e il colpo di testa vincente di Curado che fa esplodere il Massimino, centrando la rete tanto attesa su calcio piazzato (finalmente a segno un giocatore di un reparto diverso da quello avanzato). Il primo tempo termina senza recupero, con i padroni di casa saldamente in controllo.

La ripresa si apre senza cambi e sullo stesso copione dei primi 45 minuti. Affondo di Di Carmine che va in rete, ma da posizione di fuorigioco: tutto fermo. La sfida si porta avanti su buoni ritmi, col passare dei minuti pur non essendoci azioni davvero degne di nota, con tiri pericolosi, comunque il Catania sembra nelle condizioni di poter gestire il risultato e di poter chiudere la contesa in qualsiasi momento. La Turris prova soltanto timide sortite dalle parti di Bethers, sempre pronto a chiudere ogni velleità. Al 69' Catania pericolosamente in attacco, ma gli etnei non sono fortunati e non trovano il guizzo in area piccola. Girandola di cambi, da una parte per cristallizzare il risultato e provare a segnare ancora, dall'altra per smuovere l'inerzia a favore dei siciliani. Ed effettivamente le sostituzioni operate dalla Turris sortiscono subito gli effetti sperati. Al 75' Nocerino avvia l'azione con un compagno che vede l'inserimento di De Felice, servito in maniera ottima, per lui facilissimo da pochi passi battere Bethers. Doccia gelata per il Catania che sembrava essere in grado di continuare a gestire il punteggio di vantaggio. Nella circostanza grossa disattenzione difensiva, in particolare di Mazzotta (sulla fascia di competenza era stata avviata l'azione del gol per gli ospiti). Ancora cambi, con Lucarelli che cerca di stravolgere la squadra e darle una scossa per il finale di partita, alla ricerca del nuovo vantaggio. Ultimi minuti di fuoco al Massimino. C'è tensione ma al Catania il forcing non riesce come vorrebbe, anzi è la Turris a rendersi pericolosa su un piazzato con il colpo di testa di Scaccabarozzi che finisce fuori. Ma la partita non è ancora finita, il recupero fissato a cinque minuti si allunga per le perdite di tempo e al 96' arriva l'apoteosi etnea: calcio d'angolo - l'ennesimo - per i rossazzurri, batte Chiricò, nel cuore dell'area c'è Bouah tra gli altri e la rocambolesca azione si traduce in un gol liberatorio che sancisce la vittoria dei padroni di casa, la prima gioia del Lucarelli Ter e una boccata d'ossigeno per tutto l'ambiente.

CATANIA-TURRIS 2-1 39' Curado, 75' De Felice, 96' Bouah

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 7.5, Silvestri 6, Curado 6.5, Mazzotta 5.5 (78' Castellini 6); Zammarini 6 (85' Zanellato 6), Quaini 6, Rocca 6 (78' Deli 6); Chiricò 6.5, Di Carmine 6 (78' Sarao 6), Marsura 6.5 (71' Bocic 6).

A disp.: Livieri, Albertoni, Lorenzini, Castellini, Rapisarda, Maffei, Zanellato, Deli, Chiarella, De Luca, Sarao, Dubickas. All.: Lucarelli 6.5

TURRIS (3-4-3): Fasolino 6; Esempio 6, Cocetta 5.5, Burgio 5.5; Saccani 6 (71' Cum 6), Franco 5.5 (46' Pugliese 6), Scaccabarozzi 6, Contessa 5.5; Giannone 6 (71' Nocerino 6), Maniero 5.5 (72' De Felice 6.5), D’Auria 6 (79' Miceli 6).

A disp.: Pagno, Iuliano, Maestrelli, Frascatore, Primicile, Matera, D'Alessio, Pavone, Guida. All. Caneo 6

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari

Assistenti: Giorgio Ravera (Lodi) e Markiyan Voytyuk (Ancona)

Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo

AMMONITI: Cocetta, Maniero, Zanellato, Bouah

NOTE

Caneo espulso per proteste nel finale della partita

Angoli: 7-4

Recupero: /-5'