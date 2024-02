Il Catania sprofonda, perde pure a Latina: disastro rossazzurro

Il Catania perde pure a Latina ed entra in crisi. Ennesimo risultato negativo di una stagione da dimenticare per i rossazzurri, puniti nella settima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C, giocata in infrasettimanale. A decidere la contesa una rete di Riccardi al 51', la sfida del Francioni finisce 1-0. Bravo il centrocampista pontino ad approfittare di una corta respinta per sganciare un tiro formidabile dal limite, al volo, battendo Albertoni.

Etnei sterili in avanti, non fa notizia. Ormai tre le partite senza reti all'attivo. Troppo timidi i tentativi in zona d'attacco di una squadra senz'anima e senza identità. Raffica di palloni davanti, in una partita equilibrata, perché anche i padroni di casa hanno creato diverse occasioni. Tanti gli errori tecnici, in tutti i reparti. La sconfitta, però, è figlia in particolare della solita incapacità di realizzare gol.

Gli esperimenti di Lucarelli, nella scelta dell'undici titolare, hanno lasciato a desiderare. Ancora tanti cambiamenti, che però non hanno sortito gli effetti sperati. Adesso il momento è davvero delicato, squadra allo sbando. Si registra l'infortunio di Rapisarda, sostituito dopo pochi minuti, nel primo tempo.

In pochi a salvarsi. Castellini ha lottato in difesa e Cicerelli è stato l'unico a dare l'anima e creare qualche pericolo dalle parti di Guadagno, determinante su una conclusione dell'attaccante nel corso del match. Welbeck, pur avendo corso per tutta la partita, è stato molto impreciso. Attacco bocciato in blocco.

LATINA-CATANIA 1-0 51' Riccardi

LATINA (3-4-3): Guadagno 6.5; E. Vona 6.6, Rocchi 6, De Santis 6.6; Paganini 6, Riccardi 7, Mazzocco 6 (81′ Capanni sv), Ercolano 6.5; D’Orazio 6 (81′ Crecco sv), Fabrizi 6 (25′ Fella 6.5), Del Sole 6 (64′ Perseu 6). A disp.: M. Vona, Fasolino, Marino, Cortinovis, Scravaglieri, Di Renzo, De Maio, Rozzi, Polletta, Sorrentino. All.: Fontana 7

CATANIA (4-4-2): Albertoni 5.5; Castellini 6 (64′ Chiricò 5.5), Curado 5.5, Kontek 5.5, Celli 5; Rapisarda sv (13′ Bouah 6), Welbeck 5.5, Tello 5 (79′ Monaco 5.5), Cicerelli 6 (64′ Di Carmine 5); Marsura 5.5 (65′ Chiarella 5.5), Costantino 5. A disp.: Furlan, Donato, Quaini, Haveri, Ndoj. All.: Lucarelli 4.5

ARBITRO: Valerio Pezzopane (L’Aquila)

Assistenti: Simone Asciamprener Rainieri (Milano) e Pierpaolo Carella (L’Aquila)

Quarto ufficiale: Simone Palmieri (Avellino)

AMMONITI: Welbeck, Tello, Monaco

ESPULSI:

NOTE:

Angoli: 4-6

Recupero: 3'-4'