Il Catania senza mordente a Potenza: i rossazzurri perdono 1-0

Il Catania esce sconfitto dalla trasferta lucana di Potenza. Davanti a circa 400 tifosi rossazzurri presenti in trasferta, i ragazzi di Luca Tabbiani - di nuovo a rischio esonero - cedono l'intera posta agli avversari, perdendo 1-0 allo stadio Viviani. A segnare - al 34' del primo tempo - un vecchio pallino degli etnei, l'attaccante Salvatore Caturano su assist del catanese Andrea Di Grazia. Colpisce tra i siciliani la totale assenza di mordente dal punto di vista caratteriale e l'inconsistenza tattica del proprio gioco.

Padroni di casa disposti con il 3-4-1-2. In porta gioca Gasparini, con Armini, Monaco e Hristov nel pacchetto arretrato; in mediana spazio a Gyamfi, Saporiti, Candellori e Hadziosmanovic alle spalle di Di Grazia nella posizione di trequartista a supporto di Caturano e Asencio. Gli ospiti rispondono con Bethers tra i legni, Rapisarda, Silvestri, Lorenzini e Mazzotta in difesa; a centrocampo operano Zammarini, Quaini e Zanellato; davanti tridente Chiricò-Sarao-Bocic.

Primo tempo avaro di emozioni. Per larghi tratti prevale l'equilibrio e la paura di sbilanciarsi troppo. In casa Catania ci si affida alle giocate di Chiricò, impreciso nella finalizzazione. Più in palla il Potenza che gioca meglio e sembra essere più pericoloso dell'avversario. In una delle pochissime chance l'unico gol segnato nei primi 45 minuti. A segnare è l'attaccante rossoblù Caturano, bravo a colpire con esperienza sull'assist pregevole dell'ex rossazzurro catanese Di Grazia. Nel cuore dell'area sul cross la difesa etnea si fa trovare impreparata e inefficace nella neutralizzazione dell'attacco potentino, che va dunque a segno, al 34'. La squadra di Lerda va subito in gestione, compito facilitato da una reazione inconsistente dei siciliani, costretti a giocare a lungo in orizzontale, sbagliando diverse imbucate che avrebbero potuto essere capitalizzate meglio. Sarao si perde costantemente tra le maglie del terzetto difensivo dei lucani, Bocic non riesce a incidere. Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

La ripresa si apre con il Catania che opta per due sostituzioni. Nella mischia ci sono adesso anche De Luca e Rocca, fuori i due ammoniti della partita: Bocic e Zanellato. La prima azione degna di nota del secondo tempo è firmata da Chiricò che tira a giro alto sopra la traversa. Dal canto suo il Potenza lascia sfogare gli etnei, provando a sfruttare qualche spazio per partire in contropiede. Le ripartenze sono l'arma che gli uomini di Lerda vogliono sfruttare per chiudere il match. Il Catania prova a restare compatto ed evitare ulteriori capitolazioni, cercando al contempo di recuperare il risultato superando i limiti di un gioco che resta poco concludente in attacco. La girandola delle sostituzioni coinvolge anche il Potenza che comincia a far ruotare qualche calciatore per dare fiato alla squadra, chiamata a difendere il risultato positivo. La ripresa è soporifera tanto quanto il primo tempo. Tabbiani mischia ancora le carte con Deli e Dubickas: out Zammarini e Sarao. La sfida si avvia alla fine seguendo sempre lo stesso copione. Nel finale un po' di tensione, Catania alla disordinata ricerca del gol del pari, senza costrutto. Dopo cinque minuti di extra-time il triplice fischio finale che sancisce la vittoria dei padroni di casa. Al Potenza basta Caturano. Ospiti a casa senza nulla in mano ma con tanti dubbi da sciogliere sul futuro.

POTENZA-CATANIA 1-0 34' Caturano

POTENZA (3-4-1-2): Gasparini 6; Armini 6.5, Monaco 6, Hristov 6; Gyamfi 6, Saporiti 6.5 (82' Rossetti 6), Candellori 6.5, Hadziosmanovic 6.5; Di Grazia 6.5 (62' Steffè); Asencio 5.5 (62' Gagliano), Caturano 7 (93' Volpe). A disp.: Alastra, Iacovino, Verrengia, Maddaloni, Mata, Pace, Prezioso. All.: Lerda 7

CATANIA (4-3-3): Bethers 5.5; Rapisarda 5, Silvestri 5, Lorenzini 5, Mazzotta 5.5; Zammarini 5.5 (70' Deli 5), Quaini 5 (82' Chiarella sv), Zanellato 5.5 (46' Rocca 5.5); Chiricò 5, Sarao 5 (70' Dubickas 5.5), Bocic 5 (46' De Luca 5.5). A disp.: Albertoni, Toscano, Bouah, Castellini, Curado, Maffei, Rizzo, Deli, Rocca, Ladinetti, Chiarella, Dubickas, Marsura. All.: Tabbiani 5

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta

Assistenti: Davide Fedele (Lecce) e Gianluca Scardovi (Imola)

Quarto ufficiale: Gabriele Sciolti (Lecce)

AMMONITI: Zanellato, Bocic, Rocca, Saporiti, Deli

NOTE: 1′ di raccoglimento per la popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dalla recente alluvione

Angoli 2-4

Recupero 2'-5'