Il Catania vola, 2-1 al Città di Sant'Agata: Sarao e De Luca firmano la vittoria

Decima vittoria consecutiva del Catania. La terza forza del campionato, il Città di Sant'Agata, deve arrendersi davanti allo strapotere rossazzurro nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie D girone I pur avendo giocato una partita all'insegna della generosità e del buon calcio. Gli etnei decidono la sfida soltanto nella ripresa con Sarao prima e De Luca (subentrato). Sette punti (qualora il Locri, come ha fatto in questo turno, vincesse tutte le sue partite) alla matematica promozione di Lodi e compagni in Serie C.

Il Città di Sant'Agata schiera Curtosi in porta, con Casella, Duli e Brunetti a completare il pacchetto arretrato; Barbara, Calafiore, Marcellino e Squillace giocano in mediana; Cicirello sulla trequarti a supporto di Bonfiglio e Vincenzo Vitale. Giovanni Ferraro sceglie Groaz in porta, insieme a Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini in difesa; centrocampo senza Lodi, che siede in panchina, ma con Rizzo centrale, Mattia Vitale e Palermo; tridente formato da Andrea Russotto, Sarao e Chiarella.

Il Catania parte bene con Chiarella che va subito alla conclusione, però imprecisa. I padroni di casa prendono immediatamente le misure e, ben preparate da mister Leonardo Vanzetto, avanzano senza paura cercando di chiudere i blasonati avversari nella loro metà campo. Vincenzo Vitale è in forma e sulla corsia esterna di destra offensiva dei biancazzurri cerca di smistare palloni pesanti per i compagni del reparto offensivo. Poche le azioni davvero degne di nota, soltanto qualche tiro da lontano nel corso del primo tempo, con Squillace per la compagine messinese e Palermo per gli etnei. La prima frazione termina senza recupero.

La ripresa si apre con nessuna sostituzione ma con il Catania propositivo: Chiarella si rende protagonista di una sgroppata sulla fascia, mette il pallone in area di rigore per Russotto che prova il tocco in direzione della linea di porta, ma Curtosi è attento e para. La gara resta equilibrata, intenso il palleggio in mezzo al campo: la ricerca degli esterni non premia i rossazzurri, mentre il Città di Sant'Agata punta tutto sulla velocità di esecuzione dei suoi interpreti tra centrocampo e attacco, in particolare di Vitale. Al 55' Chiarella esce dal campo, al suo posto il giovane Forchignone. Al 57' Calafiore prova il tiro, deviato dai difensori avversari in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo. Poco più tardi ancora sostituzioni in casa Catania: Lodi e De Luca rilevano Palermo e Russotto. Gli ospiti sbloccano la partita al 61': Castellini crossa, Sarao è ben posizionato e colpisce di testa battendo l'estremo difensore del Città di Sant'Agata per il vantaggio catanese. I biancazzurri soffrono il contraccolpo psicologico che cambia la partita e incassano la seconda marcatura. Rapisarda scende sulla fascia, palla toccata da Sarao per De Luca che sotto porta firma il raddoppio. Vanzetto richiama in panchina Barbara per Morleo, nel Catania c'è Jefferson per Sarao. Forchignone cerca di destreggiarsi tra le maglie del Città di Sant'Agata, provando anche qualche buona giocata. Il match si mette in discesa per la capolista che comincia a gestire con saggezza i minuti. Doppio cambio del Città di Sant'Agata al minuto 81' con Scolaro e Napoli al posto di Marcellino e Brunetti, successivamente sostituito anche Duli, dentro Balesini (86'). Ferraro getta nella mischia per gli ultimissimi minuti anche Pedicone, lascia il campo Vitale. Allo scadere dei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro arriva la marcatura di Scolaro che accorcia le distanze sfruttando al meglio un disimpegno errato in mischia, ma non c'è più tempo per altre azioni: successo del Catania (1-2) allo Stadio "Fresina".

CITTÀ DI SANT’AGATA-CATANIA 1-2 61' Sarao, 64' De Luca, 93' Scolaro

SANT’AGATA (3-4-1-2): Curtosi 5.5; Casella 6, Duli 6 (dal minuto 86' Balesini sv), Brunetti 6 (dal 81' Napoli 6); Barbara 6.5 (dal 65' Morleo 6), Calafiore 6, Marcellino 6 (dal 81' Scolaro 6.5), Squillace 6.5; Cicirello 6 (dal 74' Romano 6); Bonfiglio 6, Vitale 7. A disp.: Dima, Maesano, Iania, Catalano. All.: Leonardo Vanzetto 6.

CATANIA (4-3-3): Groaz 6; Rapisarda 6, Somma 6.5, Lorenzini 7, Castellini 6.5; Rizzo 6, Palermo 6.5 (dal 59' Lodi 6), Vitale 6 (dal 91' Pedicone sv); Chiarella 6 (dal 55' Forchignone 6.5), Sarao 7 (dal 65' Jefferson 6), Russotto 6 (dal 58' De Luca 7). A disp.: Bethers, Boccia, Di Grazia, Giovinco. All.: Giovanni Ferraro 7.

ARBITRO: Gabriele Totaro della sezione di Lecce

Assistenti: Simone Piomboni (Città di Castello) e Mauro Ottobretti (Foligno)

Ammoniti:

Note:

Recupero /-3’ Angoli 3-3