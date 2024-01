Serie D, Acireale battuto 3 a 1 al "Granillo" di Reggio Calabria 

L'Acireale non è riuscito a dare continuità alla vittoria contro la Nuova Igea Virtus di inizio 2024. La squadra granata è stata battuta in trasferta dalla LFA Reggio Calabria per 3 a 1 al termine di un match condotto dai ragazzi allenati da mister Sasà Marra discretamente dal punto di vista tattico, ma privo di sussulti in attacco.

Gli acesi provano a fare gioco delle fasi iniziali del match, sfruttando la verve di D'Alessandris. Al 7' punizione angolata del capitano Barillà, prodigioso intervento in tuffo di Zizzania, che devia sul fondo.

Due minuti dopo, sul cross di Provazza, il colpo di testa di Girasole scheggia la traversa. Prova poi Perri, staffilata intercettata dal portiere. Attacchi insisti degli amaranto, come confermano il tiro a giro a lato di Perri e la battuta di destro dell'ispirato Provazza, respinta da Zizzania. Si va all'intervallo a reti inviolate.

Al rientro in campo, ritmi più lenti e ospiti che avanzano il baricentro della manovra, ma senza mai verticalizzare. Dall'altra parte, spettacolare tentativo di Perri (11'), privo, però, della necessaria mira. In questa fase della partita, latitano le emozioni, se si esclude un'acrobatica sforbiciata del talentuoso Perri, il pallone sorvola il montante. Al 32' LFA Reggio Calabria in vantaggio: la lunga rimessa laterale di Cham diventa incredibilmente un assist per Barillà, che insacca la sfera di testa. Immediato raddoppio di Girasole con un'inzuccata su calcio d'angolo. In entrambi i casi difesa complevolmente immobile. Tris di Perri al 40', mentre, nel recupero, Savanarola riduce inutilmente le distanze.

LFA Reggio Calabria-Acireale 3-1

Marcatori: 32' st Barillà; 36' st Girasole; 40' st Perri; 47' st Savanarola.

LFA Reggio Calabria: Velcea, Parodi, Girasole, Kremenovic, Porcino (11' Cham), Mungo (1' st Salandria), Zucco (13' st Lika), Barillà, Provazza (13' st Marras), Bolzicco, Perri (45' st Simonetta). A disp.: Fecit, Ingegneri, Rana, Dervishi. All. Bruno Trocini

Acireale: Zizzania, Tufano (9' st Montaperto), Maltese, Germinio, Cottone (26' Lo Coco), Palma, Lucchese (25' st Savanarola), D’Alessandris (30' st Vaccaro), Cangemi, Sticenko (9' st Spinelli), De Mutiis. A disp.: Bollati, Galletta, Di Mauro, Mirabelli. All. Salvatore Marra.

Arbitro: Guitaldi di Rimini (Fecheta di Faenza e Apollaro di Rimini).

Note: sono stati ammoniti: Barillà, Parodi, De Mutiis, Montaperto e Bolzicco. Recupero: 1' e 5'.