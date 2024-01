Serie D: D’Alessandris regala all'Acireale il primo sorriso del 2024

Buona la prima del 2024 per l'Acireale, che ha battuto in casa (1-0) la Nuova Igea Virtus. Partita difficile per entrambe le squadre, condizionata dal forte vento, che si è abbattuto sulla città dei cento campanili. La formazione allenata da Sasà Marra tenta di costruire dei pericoli dalle parti di La Rosa. Il più grande al 14’ con D’Alessandris che, lanciato a rete da Lucchese, conclude a colpo sicuro da pochi passi, ma è bravo il portiere ospite nella respinta. Tre minuti più tardi, Lucchese prova su punizione dai venticinque metri, pallone fuori di poco. Sull'altro fronte, Aveni impegna severamente Zizzania (32'), prodigioso nel respingere coi piedi.

La sfida è abbastanza bloccata anche nella ripresa. In avvio, Maltese non sfrutta al meglio un angolo, il suo colpo di testa da favorevole posizione termina alto. L’episodio giusto per i granata arriva al 30', quando Montaperto, appena entrato, scappa via a due avversari sulla fascia, mette in mezzo e trova il terzo tempo vincente di D’Alessandris. Nel finale, i locali gestiscono il possesso, nonostante gli orgogliosi tentativi dei giallorossi, e, al termine dei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro, possono festeggiare.

Acireale-Nuova Igea Virtus 1-0

Marcatore: 30' st D'Alessandris.

Acireale: Zizzania, Di Mauro (12’ st Spinelli), Maltese, Savanarola (18’ st Cangemi), Lucchese (25’ st

Montaperto), D’Alessandris (34’ st Mirabelli), Germinio, Cicirello, Tufano (12’ st De Mutiis), Palma, Cottone.

A disp.: Bollati, Galletta, Montaperto, Sticenko, Mirabelli, Vaccaro. All. Salvatore Marra

Nuova Igea Virtus: La Rosa, Franchina (43’ st Leone), Ferrigno, Biondo, Nistico (31’ st Abbate), Ordonez,

Trombino, Di Cristina, Aveni (23’ st Di Piedi), Calafiore, Della Guardia. A disp.: Di Fina, Albarella, De Gaetano, Triolo, Trovato, Leone, Buscetta. All.: Francesco Di Gaetano

Arbitro: Spina di Barletta (Preci e Pascoli di Macerata).

Note: sono stati ammoniti: Ferrigno, Cottone, Di Piedi e Cicirello. Recupero: 1' e 5'.