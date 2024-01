L'Acireale si assicura qualità e esperienza di Alessandro Cangemi 

Colpo di mercato dell'Acireale, che, dopo aver annunciato l'ingaggio dell'attaccante Zuppel, si è assicurato anche le prestazioni del centrocampista Alessandro Cangemi (classe 1996), proveniente dal Trapani, capolista del girone I. Originario di Palermo, ha un innato fiuto del gol. Cresciuto del settore giovanile del club rosanero, Cangemi ha militato con: Asti, Aqui, Venezia, Massese, Bra, Juventus Domo, Castrovillari, Gelbison, Fc Messina, Igea Virtus, Paternò e appunto Trapani, dove ha realizzato, nella scorsa stagione, 9 reti in 24 presenze.

Queste le sue parole da acese: "Ringrazio il direttore sportivo Chiavaro e la proprietà per avermi voluto fortemente ad Acireale. Ho accettato subito, perchè indossare la gloriosa maglia granata è per me motivo di immenso orgoglio. Ricordo bene la spinta che i tifosi qui sanno dare ai proprio calciatori. Darò tutto me stesso quando verrò chiamato in causa e mi farò trovare pronto a lottare per questa città".