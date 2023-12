Settebello Meta Catania, Verona annichilita al PalaCatania: 7-2 e si continua a sognare

La Meta Catania continua a dare segnali importanti. Solidità mentale ed ennesima vittoria al PalaCatania, autentico fortino rossazzurro. Fanalino di coda Olimpia Verona battuta in maniera secca: gara già chiusa nel primo tempo, giocato in maniera perfetta, senza cali di concentrazione. Parziale di prima frazione un 6-0 con un dominio assoluto e le reti di Turmena, autore di una doppietta, Carmelo Musumeci, Dian Luka, Corallo e Podda che continua il suo magic moment, condito da due assist.

Nella ripresa solo accademia e spazio per tutto il roster compreso Manservigi che va tra i pali al posto di Timm. Verona reagisce e trova la rete con Giannattasio e Lukaian, ma i rossazzurri gestiscono il possesso, qualche cartellino di troppo e rosso per Caique che apre alla superiorità finale dei ragazzi etnei. Turmena approfitta mettendo dentro il 7-2 e portando a casa il pallone della tripletta.

La sirena chiude i giochi. Meta Catania che con questa vittoria sale a 23 punti in classifica, firma la sesta vittoria in campionato e soprattutto continua l’imbattibilità casalinga al PalaCatania (5 vittorie e 2 pareggi). Adesso chiusura di dicembre con due sfide contro Pirossigeno Cosenza, in campo esterno, e Mantova in casa, prima del big match che aprirà il 2024 contro la capolista Olimpus Roma.

META CATANIA-OLIMPIA VERONA 7-2 (6-0 p.t.)

META CATANIA:Timm, Silvestri, C. Musumeci, Turmena, Pulvirenti, Manservigi, Podda, Dian Luka, G. Musumeci, Bocao, Anderson, Corallo. All Santocono

OLIMPIA VERONA: Mazzon, Lukaian, Portuga, Santos, Nardi, Fior, Portinari, Rocha, Giannattasio, Ugas, Lemes, El Aafi. All.Castagna

MARCATORI: 03’00” p.t. Turmena (M), 05’00” Podda (M), 16’00” Turmena (M), 17’39” C. Musumeci (M), 18’32” Corallo (M), 19’10” Dian Luka (M), 08’00” s.t. Giannattasio (O), 10’00” Luikaian (O), 12’00” Turmena (M)

AMMONITI: G. Musumeci (M), Corallo (M), C. Musumeci (M)

ESPULSI: 11’30” s.t. Lemes (O) per espulsione diretta

ARBITRI Nicola Lacrimini (Citta’ di Castello), Andrea Cini (Perugia)

CRONO: Mario Certa (Marsala)