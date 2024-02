Verso Catania-Juve Stabia: ventiquattro rossazzurri a disposizione di mister Lucarelli

Il Catania ha svolto nella mattinata di ieri la seduta di rifinitura in vista della sfida alla Juve Stabia, in programma oggi con inizio alle ore 20.45 al “Massimino”. Rapisarda è indisponibile, a causa del risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo a Latina, ma gli accertamenti diagnostici svolti ieri hanno escluso lesioni. Così come lo squalificato Sturaro, anche l’esterno catanese è da giovedì sera in ritiro pre-gara con i compagni. L’allenatore Cristiano Lucarelli ha convocato per la prima volta in prima squadra il difensore centrale dell’under 19 Manuel Patalano, classe 2005.

Martedì pomeriggio, al "Cibalino", avrà inizio la preparazione al match Taranto-Catania, in calendario sabato 24 febbraio alle 16.15.

Questi gli atleti a disposizione:

2 Curado

3 Haveri

6 Ndoj

7 Tello

9 Costantino

10 Di Carmine

13 Bouah

14 Kontek

16 Quaini

19 Peralta

20 Patalano

22 Furlan

23 Welbeck

27 Castellini

28 Celli

30 Cicerelli

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

35 Donato

46 Monaco

77 Marsura

90 Cianci

95 Albertoni