Verso Catania-Messina: i tifosi ospiti non ci saranno

Trasferta vietata per i tifosi del Messina, ma quelli rossazzurri potranno esserci per spingere la squadra verso un risultato positivo che sarebbe fondamentale per la corsa utile ad evitare un piazzamento degli spareggi per non retrocedere.

Il Catania si prepara ad affrontare al Massimino una gara importante, manca ormai poco alla fine del campionato, l'obiettivo salvezza ancora è tutto da conquistare. L'epilogo definitivo della stagione è ancora lontano, ciò che è certo infatti è che la stagione etnea si allungherà rispetto alla regular season con la disputa dei playoff o dei playout. Domenica alle 20:45 la squadra deve necessariamente vincere per continuare a sperare.

Intanto il match valido per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24 non prevede la presenza dei tifosi ospiti. Il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella provincia di Messina per qualsiasi settore dell'impianto sportivo e la chiusura del settore ospiti.