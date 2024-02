“PalaCatania” pronto ad ospitare un torneo internazionale di calciovolano 

Il “PalaCatania” ospiterà, da venerdì a domenica, la prima edizione del "Sicilia Open" di calciovolano, torneo internazionale organizzato e promosso dalle società CalcioVolano Catania (responsabile Francesco Colombo) e Scuola del Giovane Tempio di Andrea Vacirca in sinergica collaborazione con l’AICS Catania. Quasi 100 i partecipanti, provenienti da 9 Nazioni, che si contenderanno la vittoria. La formula prevede 8 mini gironi da tre per il passaggio agli ottavi di finale.

L’evento è stato presentato nella sala stampa dell’impianto sportivo etneo, alla presenza del presidente dell’AICS Sicilia Aps Lillo Margareci, che ha dichiarato “Questo sport mi ha sorpreso positivamente per la bellezza dei gesti atletici. Non potevo mancare all’appuntamento, anche per ringraziare di presenza coloro che hanno reso possibile ciò ed il presidente dell’AICS Catania Orazio Fresta, che si spende tanto per la riuscita di queste iniziative sul suo territorio di competenza”. Il via verrà dato alle ore 10.00 di venerdì, domenica si giocheranno le attese sfide conclusive.