Canoa polo, bene la Polisportiva Canottieri Catania in campionato

Successo doppio per la Polisportiva Canottieri Catania, che domina la scena nelle acque del fiume Po a Torino. Ultima giornata della “regular-season” della Serie A di canoa polo maschile e femminile. Catania si impone, nel maschile, con la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace guidata da coach Alessandra Catania e, nel femminile, con le campionesse d’Italia e d’Europa in carica della Polisportiva Canottieri Catania, allenata sempre dal tecnico Alessandra Catania. Un doppio hurrà rossazzurro. Due vittorie della “regular-season” che lasciano ben sperare in vista dei playoff scudetto di Bacoli (29 e 30 luglio). In Serie A maschile volano Gianmarco Emanuele e compagni. Nelle gare di ieri due pareggi per la Polisportiva: 3-3 contro la Canottieri Ichnusa e 4-4 contro la Pro Scogli Chiavari. Oggi due vittorie nette contro il Cus Bari per 7-0 e contro i padroni di casa del Circolo Amici del Fiume per 10-2. Ai playoff scudetto di Bacoli ci sarà anche lo Jomar Club Catania, che ha chiuso al settimo posto. Rossazzurri vincenti sul Cus Bari per 7-0; sconfitti dal Circolo Amici del Fiume per 5-4. Quindi il riscatto con le importanti affermazione colte sul Circolo Nautico Posillipo per 4-3 e sull’Idroscalo Club per 4-2. Ai playoff si qualificano: Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace (57 punti), Canoa Club Napoli (52), Pro Scogli Chiavari (52), Marina San Nicola Palermo (39), Canottieri Ichnusa (36), Idroscalo Club (30), Jomar Club Catania (27) e Circolo Nautico Posillipo (24). Retrocedono in Serie A1: Polisportiva Nautica Katana (17), Circolo Amici del Fiume (17), Canoa Polo Ortigia (16) e Cus Bari (2).

In Serie A femminile è Polisportiva Canottieri Catania show. Cinque partite e cinque vittorie per le etnee. Roberta Catania e compagne travolgono la Canoa Polo Ortigia per 17-0. Quindi piegano il Gruppo Canoe Roma per 11-0 e la Lni Taranto per 9-0. Semifinale vinta dalle catanesi sul Nazario Sauro per 5-2. Finale di tappa dominata contro le Canoe Rovigo battute per 3-0 (reti di Silvia Cogoni, Roberta Catania e Giulia Buonvenga).

Ai playoff scudetto si qualificano: Polisportiva Canottieri Catania (38 punti), Circolo Nautico Posillipo (36), Canoe Rovigo (34) e Canottieri Ichnusa (29).

Positiva la prestazione delle giovanissime poliste del Gruppo Sportivo Canoa Catania, che si sono classificate al nono posto (21 punti). Le rossazzurre sono state superate dal Nazario Sauro per 7-0; poi hanno vinto contro il Cn Palermo per 7-0 prima di cedere, nel derby catanese, contro la Polisportiva Nautica Katana per 2-1. Infine goleada del Gs Canoa Catania contro la Canoa Polo Ortigia (10-2 per le rossazzurre). Catanesi battute dalla Lazio Canoa per 5-1 nell’ultimo incontro. In classifica quinto il Nazario Sauro, sesta la Lazio Canoa, settima la Lni Taranto, ottavo il Gruppo Canoe Roma, decima la Polisportiva Nautica Katana, undicesimo il Cn Palermo e dodicesima la Canoa Polo Ortigia.

Sabato 29 e domenica 30 luglio riflettori accesi sui playoff che assegneranno, a Bacoli (Napoli), lo scudetto 2023 della canoa polo. Il Circolo Canoa Catania sogna nel maschile e nel femminile.