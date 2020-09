Catania-Paganese, le pagelle: Silvestri impreciso, Zanchi sempre puntuale

Ecco le pagelle di Catania-Paganese. Finisce 1-1 la sfida del Massimino. Nel primo tempo segna dal dischetto Guadagni, nella ripresa a segno Claiton sugli sviluppi di un corner.

CATANIA-PAGANESE: CRONACA

Catania 3-5-2: Santurro 5,5, Claiton 6,5, Silvestri 5, Zanchi 6,5, Calapai 6, Dall'Oglio 6,5, Rosaia 6 (Vicente 6), Izco 6 (Manneh 6), Biondi 6, Sarao 5, Reginaldo 5,5 (Gatto 6)

Paganese 3-5-2: Fasan, Sbampato, Schiavino, Cigagna, Carotenuto, Onescu, Bonavolontà, Gaeta, Squillace, Guadagni, Isufaj

MiglioriToday. Zanchi. Si destreggia bene sia nell'assetto a tre che nel secondo tempo quando il Catania passa a quattro dietro. Preciso e puntuale in tutte le fasi di gara.

Claiton. Il centrale brasiliano sventaglia bene la sfera, grazie ad un bagaglio tecnico di rilievo. Bravo anche in situazioni offensive. Trova lui la rete del pari di testa.

PeggioriToday. Silvestri. Stranamente impreciso il centrale con la maglia numero 5 nella giornata di oggi. Il campo non aiuta nella scelta delle giocate, ma il suo retropassaggio di testa nel primo tempo, costringe Santurro ad un intervento non semplice che porta al calcio di rigore. Prova a rifarsi in proiezione offensiva sugli sviluppi di un corner.

Sarao. Poco preciso quando è chiamato a concludere l'azione in rete.