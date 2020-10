Circolo Canoa Catania, ancora un trionfo: under 16 campione d'Italia

Dopo lo scudetto juniores arriva ancora un trionfo rossazzurro. Un altro scudetto per il Circolo Canoa Catania. Stavolta a far festa sono i “mai domi” ragazzi del Gruppo Sportivo Canoa Catania, che oggi al Laghetto dell’Eur hanno conquistato il titolo italiano Under 16 di canoa polo. Finale incredibile ed avvincente quella disputata dai catanesi contro il Canoa Club Napoli. I polisti del tecnico Alessandra Catania, campioni d’Italia in carica, hanno concesso il bis vincendo al Golden Gol per 4-3. Sugli scudi Tommaso Lampò, autore di tre gol e della prodezza decisiva all’overtime quando ha deciso la sfida con un gran tiro dalla distanza. Partita ricca di emozioni. Il Napoli va sul 2-0.

Ma il G.S. Canoa Catania non si arrende. Simone Malato accorcia le distanze alla fine del primo tempo. Nel secondo, i campani si portano sul 3-1, ma non hanno fatto i conti con Tommasino Lampò. Il giocatore catanese riscrive la storia della partita. Prima pareggia e costringe gli avversari all’overtime, poi realizza il fantastico gol del successo rossazzurro. Questi i campioni d’Italia del G.S. Canoa Catania: Malato Tommaso, Malato Simone, Messina Paolo, Bella Mirko, Scuderi Edoardo, Puglisi Andrea, Lampò Tommaso, Tati Cristiano, Giugno Ettore e Di Mauro Cristiano.

Sul gradino più basso del podio sale la Canottieri Ichnusa, che sconfigge nella finalina per il terzo posto, la Polisportiva Nautica Katana per 3-2. Nell’Under 21 femminile quarto posto per il Gruppo Sportivo Canoa Catania. Le ragazze allenate da coach Alessandra Catania, oggi nell’ultima giornata di gare, sono state battute in semifinale dal Nazario Sauro per 2-1 (gol catanese di Giulia Buonvenga) ed hanno ceduto, nella finale per la medaglia di bronzo, alle Canoe Rovigo per 3-2 (reti rossazzurre di Giulia Buonvenga ed Andrea Nizzi). Primo posto per il Nazario Sauro, che nella finalissima ha rifilato un perentorio 4-1 al Circolo

Canottieri Aniene.

Nella categoria Under 14 titolo italiano al Canoa Club Napoli A, che ha superato in finale il Nazario Sauro per 7-4. Al terzo posto i padroni di casa della Canottieri Eur (hanno battuto nella finalina la Canottieri Ichnusa per 5-4). Un’esperienza formativa molto importante per i giovanissimi polisti di Polisportiva Canottieri Catania e Jomar Club Catania, che alla loro prima esperienza hanno ceduto con l’onore delle armi.