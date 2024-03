Calcio contro il femminicidio: torna al Massimino l'iniziativa "Un goal per la solidarietà"

È sempre una bella pagina di aggregazione, sport e supporto a chi ha bisogno di un sostegno. O anche semplicemente di un sorriso o di un conforto. La città di Catania è pronta a riabbracciare uno degli eventi più attesi dell’anno: “Un Goal per la Solidarietà” del patron Luca Napoli torna mercoledì 24 aprile allo stadio Angelo Massimino. Madrina dell’evento è la giornalista sportiva e conduttrice televisiva Giorgia Rossi. Giunta alla sua sedicesima edizione, la manifestazione ritorna con le sue emozioni, con le sue storie da raccontare, con la festa delle scuole da sempre protagoniste dell’appuntamento e, non ultimo, con la centralità del suo messaggio: aiutare il prossimo, stando accanto ai più fragili ed a chi vive un momento di difficoltà. Quest’anno riflettori accesi su un doppio fronte. Da una parte, quello legato alla violenza sulle donne, un autentico dramma raccontato dalle cronache quotidiane. E, non a caso, il sottotitolo dell’evento targato 2024 è “Una partita contro il femminicidio”. Dall’altro, la vicinanza alle persone più bisognose che si ritrovano a fare i conti, non solo nel non riuscire ad arrivare alla fine mese, ma a garantire per se stessi anche soltanto un pasto giornaliero.

“Un Goal per la Solidarietà”, allora, scende letteralmente in campo e, assieme alla preziosa disponibilità della Caritas Diocesana, verranno individuati gli ultimi che necessitano di un supporto alimentare. Così come sul fronte della lotta alla violenza sulle donne, un contributo verrà devoluto all’Associazione Onlus Thamaia, da sempre in prima linea nella promozione di una migliore qualità della vita delle donne e dei minori, che vivono condizioni di violenza e maltrattamento. Quattro squadre in campo. Il calcio è il viatico attraverso il quale la manifestazione prenderà forma. Quattro le compagini che si contenderanno amichevolmente il trofeo DomusBet.Tv in palio: la Nazionale Artisti Tv, le All Stars Sicilia, la Nazionale Consiglieri Regionali d’Italia, la Nazionale Giornalisti.

“Sono felice del grande entusiasmo che, anche quest’anno, sto riscontrando nell’organizzazione di un appuntamento che appartiene a Catania ed al suo territorio ma -dichiara il patron Luca Napoli - ormai anche a tutta la Sicilia. Abbiamo il dovere di fare qualcosa per il prossimo: e lo facciamo sempre provando a donare qualche momento di spensieratezza con il quadrangolare di calcio che è la scusa migliore per stare assieme e parlare di questioni che tante volte sentiamo lontane da noi. Lasciatemi ringraziare le istituzioni, in primis il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno che si è dimostrato attento e sensibile alla causa e l’assessore regionale Elvira Amata; il sindaco di Catania Enrico Trantino che ci ha dato il suo pieno supporto e l’assessore Sergio Parisi; il Provveditore agli studi Emilio Grasso e le scuole che non si risparmiano mai; e, poi, tutte le persone che, anche silenziosamente o da dietro le quinte sono determinanti per la riuscita della manifestazione. Tra queste, il Direttore della Caritas Diocesana, Don Nuccio Puglisi e la Presidente di Thamaia, Anna Agosta. In questa edizione c’è, infatti, un elemento in più: quello di un appello accorato affinchè non accadano più femminicidi. Non possiamo voltarci dall’altra parte, anche noi dobbiamo fare la nostra parte”. Una straordinaria partecipazione delle scolaresche della città di Catania e della provincia, ha portato a vedere già esaurite in ogni ordine di posto, tanto la Tribuna A quanto la Tribuna B dello Stadio Massimino. Già in vendita, i tagliandi per la Curva Sud. Una festa di sport ed una solida testimonianza di solidarietà: l’avvicinamento ad “Un Goal per la Solidarietà” è appena scattato!