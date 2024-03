Il catanese Giovanni Scuderi vince sul ring del Madison Square Garden

Il pugile catanese Giovanni Scuderi ha vinto il match della categoria pesi massimi contro lo statunitense Brandon Carmack, svoltosi sul prestigioso ring del Madison Square Garden di New York, tempio della boxe mondiale, dove ha avuto luogo un’importante riunione, organizzata da Tom Loeffler.

Il 29enne atleta catanese, trasferitosi negli Usa ed entrato, sei anni, fa nel team del mitico Evander Holyfield, si è imposto con punteggio unanime, ottenendo, quindi, il decimo successo trai i professionisti in altrettanti incontri disputati. L’avversario era di discreto valore, come conferma lo score di 7 affermazioni, 2 pareggi ed altrettante sconfitte, salite ora a quota tre. Per Scuderi un altro importante passo compiuto verso una carriera ancora più ricca di soddisfazioni.