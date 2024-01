Acausa del forte e copioso rovescio nevoso ancora in corso su Picerno da stamattina, la gara in programma oggi alle ore 16.15 allo stadio Curcio tra AZ Picerno e Catania, valida per la 22ª giornata del campionato di serie C girone C Now, è stata rinviata a data da destinarsi nonostante l’incessante e pronto intervento dello staff societario che, dalle prime ore di questa mattina, si è prodigato per liberare il manto erboso. La decisione è stata presa dall’arbitro Alberto Arena di Torre del Greco, che ha constatato l’impraticabilità del campo per lo svolgimento regolare della gara. I biglietti acquistati per la gara odierna saranno validi per il recupero. Sarà, pertanto, necessario conservare il proprio tagliando.